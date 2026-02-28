Μάρκο Ρούμπιο: Ακυρώνει το ταξίδι στο Ισραήλ εν μέσω επιθέσεων στο Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε το ταξίδι του στο Ισραήλ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα και την Τρίτη, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δεν θα ταξιδέψει πλέον στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου», έγραψε στο Twitter ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις Ντίλαν Τζόνσον.