ΔΙΕΘΝΗ

Μάρκο Ρούμπιο: Ακυρώνει το ταξίδι στο Ισραήλ εν μέσω επιθέσεων στο Ιράν

Τι ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

Μάρκο Ρούμπιο: Ακυρώνει το ταξίδι στο Ισραήλ εν μέσω επιθέσεων στο Ιράν
POLITICO / POOL
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε το ταξίδι του στο Ισραήλ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τη Δευτέρα και την Τρίτη, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δεν θα ταξιδέψει πλέον στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου», έγραψε στο Twitter ο Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις Ντίλαν Τζόνσον.

ΔΙΕΘΝΗ

