Μάρκ Ρούτε: Σκληρή απάντηση στον Πούτιν – «Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τους λαούς μας, θα αντιδράσουμε και θα το νιώσουν»

Σημαντικές ανακοινώσεις για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε δηλώσεις του την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες.

Όπως αποκάλυψε, τα δύο τρίτα των κρατών-μελών έχουν ήδη δεσμευτεί για την ενίσχυση του Κιέβου μέσω του Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε ήδη δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε ο Ρούτε, σημειώνοντας ότι στη διεθνή αυτή προσπάθεια συμμετέχουν για πρώτη φορά και εταίροι εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Συνολικά, οι δεσμεύσεις συμμάχων και εταίρων υπερβαίνουν πλέον τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια».

Απάντηση στις απειλητικές δηλώσεις Πούτιν

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος διαμήνυσε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για πόλεμο» με την Ευρώπη, αν και – κατά τον ίδιο – δεν τον επιθυμεί.

«Το ΝΑΤΟ είναι και θα παραμείνει μια αμυντική συμμαχία», τόνισε ο Ρούτε. «Αλλά μην αυταπατάστε: είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο πολιτών μας και την επικράτειά μας».

Συνεχής πίεση προς τη Ρωσία – Όπλα και κυρώσεις στο επίκεντρο

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ απέφυγε να σχολιάσει λεπτομέρειες, επιμένοντας ότι η προτεραιότητα παραμένει η συνέχιση της πίεσης προς το Κρεμλίνο.

«Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση στη Ρωσία», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη συνεχή αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία και τη διατήρηση των οικονομικών κυρώσεων. Στόχος, όπως είπε, είναι ο Πούτιν «να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει διέξοδος παρά μόνο ο συμβιβασμός».

Για τη συζήτηση περί αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο Ρούτε εξήγησε ότι εξελίσσεται κυρίως εντός της ΕΕ, αλλά σημείωσε: «Αν αυτό δεν συμβεί, πρέπει να βρούμε τα χρήματα με άλλον τρόπο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύξηση αμυντικών δαπανών ως απάντηση στη Μόσχα

Σχολιάζοντας τις αυξημένες ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες – που πλέον αγγίζουν το 40% του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού –, ο Ρούτε έκανε λόγο για ανάγκη «άμεσης αντίδρασης» από πλευράς Συμμαχίας.

Όπως είπε, τα μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να εντείνουν τις επενδύσεις στην άμυνα, φθάνοντας το 5% του προϋπολογισμού τους, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι η αμυντική βιομηχανία διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκληρή προειδοποίηση για τις επιθέσεις δολιοφθοράς

Τέλος, ερωτηθείς για τις πρόσφατες «θρασύτατες επιθέσεις» που αποδίδονται στη Ρωσία – όπως η έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή, την οποία ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» – ο Ρούτε καταδίκασε τις ενέργειες αυτές ως «εξαιρετικά απερίσκεπτες και εντελώς απαράδεκτες».

«Το ΝΑΤΟ θα δράσει με τρόπο της δικής μας επιλογής – και θα το νιώσουν», προειδοποίησε.