Μάρκ Ρούτε: Σκληρή απάντηση στον Πούτιν – «Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τους λαούς μας, θα αντιδράσουμε και θα το νιώσουν»
Τα δύο τρίτα των μελών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία
Σημαντικές ανακοινώσεις για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε δηλώσεις του την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες.
Όπως αποκάλυψε, τα δύο τρίτα των κρατών-μελών έχουν ήδη δεσμευτεί για την ενίσχυση του Κιέβου μέσω του Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL).
«Έχουμε ήδη δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων», ανέφερε ο Ρούτε, σημειώνοντας ότι στη διεθνή αυτή προσπάθεια συμμετέχουν για πρώτη φορά και εταίροι εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Συνολικά, οι δεσμεύσεις συμμάχων και εταίρων υπερβαίνουν πλέον τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια».
Απάντηση στις απειλητικές δηλώσεις Πούτιν
Ο επικεφαλής της Συμμαχίας σχολίασε και τις πρόσφατες δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος διαμήνυσε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για πόλεμο» με την Ευρώπη, αν και – κατά τον ίδιο – δεν τον επιθυμεί.
«Το ΝΑΤΟ είναι και θα παραμείνει μια αμυντική συμμαχία», τόνισε ο Ρούτε. «Αλλά μην αυταπατάστε: είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το ένα δισεκατομμύριο πολιτών μας και την επικράτειά μας».
Συνεχής πίεση προς τη Ρωσία – Όπλα και κυρώσεις στο επίκεντρο
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ απέφυγε να σχολιάσει λεπτομέρειες, επιμένοντας ότι η προτεραιότητα παραμένει η συνέχιση της πίεσης προς το Κρεμλίνο.
«Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση στη Ρωσία», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη συνεχή αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία και τη διατήρηση των οικονομικών κυρώσεων. Στόχος, όπως είπε, είναι ο Πούτιν «να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει διέξοδος παρά μόνο ο συμβιβασμός».
Για τη συζήτηση περί αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο Ρούτε εξήγησε ότι εξελίσσεται κυρίως εντός της ΕΕ, αλλά σημείωσε: «Αν αυτό δεν συμβεί, πρέπει να βρούμε τα χρήματα με άλλον τρόπο».
Αύξηση αμυντικών δαπανών ως απάντηση στη Μόσχα
Σχολιάζοντας τις αυξημένες ρωσικές στρατιωτικές δαπάνες – που πλέον αγγίζουν το 40% του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού –, ο Ρούτε έκανε λόγο για ανάγκη «άμεσης αντίδρασης» από πλευράς Συμμαχίας.
Όπως είπε, τα μέλη του ΝΑΤΟ οφείλουν να εντείνουν τις επενδύσεις στην άμυνα, φθάνοντας το 5% του προϋπολογισμού τους, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι η αμυντική βιομηχανία διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα.
Σκληρή προειδοποίηση για τις επιθέσεις δολιοφθοράς
Τέλος, ερωτηθείς για τις πρόσφατες «θρασύτατες επιθέσεις» που αποδίδονται στη Ρωσία – όπως η έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή, την οποία ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς» – ο Ρούτε καταδίκασε τις ενέργειες αυτές ως «εξαιρετικά απερίσκεπτες και εντελώς απαράδεκτες».
«Το ΝΑΤΟ θα δράσει με τρόπο της δικής μας επιλογής – και θα το νιώσουν», προειδοποίησε.
