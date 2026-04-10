Social media: 3 στους 4 Ευρωπαίοι υπέρ απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 16

Μεγαλύτερη δυναμική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει να αποκτάει η συζήτηση για την απαγόρευση ή την αυστηρό περιορισμό της πρόσβασης ανηλίκων στα social media.

Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, η σχετική συζήτηση έχει αναζωπυρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, έρευνα του Politico έδειξε πως τρεις στους τέσσερις πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσονται υπέρ μιας απαγόρευσης ή πιο αυστηρών περιορισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη την επιβολή ηλικιακού ορίου πρόσβασης. Οι μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης εμφανίζονται διχασμένες ανάμεσα σε όριο κάτω των 16 ετών ή σε εύρος 13-15 ετών, με τους Γερμανούς να καταγράφονται ως πιο επιεικείς.

Σε χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πολωνία, τα ποσοστά στήριξης ξεπερνούν το 75%. Ενδεικτικά, στην Ιταλία το 84% των πολιτών δηλώνει υπέρ της απαγόρευσης, με το 64% να προκρίνει όριο στα 16 έτη και ένα επιπλέον 20% να στηρίζει ηλικιακό όριο μεταξύ 13 και 15 ετών.

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, η Κομισιόν δήλωσε ότι στηρίζει τα κράτη – μέλη που προχωρούν σε ένα τέτοιο βήμα.

Βεβαίως, η Ελλάδα ενδέχεται να είναι η πρώτη που θα επιχειρήσει να θεσμοθετήσει το συγκεκριμένο μέτρο, ωστόσο δεν είναι η μόνη από τα 27 κράτη που εξετάζει μια τέτοια προοπτική. Και άλλες χώρες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, είτε με την καθιέρωση ηλικιακών ορίων είτε με την εφαρμογή ρυθμίσεων, όπως η πρόσβαση με γονική συναίνεση.

Ποιες άλλες χώρες ακολουθούν το παράδειγμα της Ελλάδας στα social media

Στο πλευρό της Ελλάδας φαίνεται να κινούνται χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, ενώ τουλάχιστον πέντε ακόμη κράτη εξετάζουν την υιοθέτηση πιο ήπιων μέτρων.

Από τα 27 κράτη-μέλη, μόνο η Εσθονία έχει εκφράσει αντίθετη θέση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάσει σε αυστηρότερη ρύθμιση των πλατφορμών αντί για απαγορεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στηρίζει νομοθετική πρωτοβουλία που προβλέπει απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, με υποχρεωτική επιβεβαίωση ηλικίας.

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ έχει προτείνει όριο τα 16 έτη, ενώ η Πορτογαλία εξετάζει περιορισμούς για ανηλίκους κάτω των 16 με τη συγκατάθεση των γονέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, στη Δανία, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, επισημαίνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις των social media στην παιδική ανάπτυξη. Παρόμοιες πρωτοβουλίες καταγράφονται και σε χώρες όπως η Σλοβενία.

Ποιες άλλες χώρες συζητούν τις απαγορεύσεις στα social

Παράλληλα, μια δεύτερη ομάδα χωρών βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβούλευσης ή σχεδιασμού μέτρων. Η Γερμανία και η Ιταλία εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης ηλικιακού ορίου περίπου στα 15 ή 16 έτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η Αυστρία, η Τσεχία και η Πολωνία δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις, ωστόσο εκφράζουν πρόθεση να προχωρήσουν είτε σε καθιέρωση ηλικιακών ορίων είτε σε άλλου τύπου περιορισμούς.

Οι ουδέτερες χώρες

Την ίδια στιγμή, αρκετά κράτη -κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη και την Ανατολική Ευρώπη- δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε σαφείς αποφάσεις ούτε έχουν εκφράσει δημόσια ξεκάθαρη στάση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χώρες όπως η Ολλανδία, η Σουηδία και η Φινλανδία φαίνεται να προκρίνουν μια διαφορετική προσέγγιση, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση σε αυστηρότερη ρύθμιση των πλατφορμών, χωρίς να στηρίζουν απαραίτητα μια οριζόντια απαγόρευση.

Παράλληλα, δεν αποκλείουν την εφαρμογή επιμέρους περιορισμών, ωστόσο εκφράζουν έντονη ανησυχία για ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Επιπλέον, ορισμένες κυβερνήσεις φοβούνται ότι ενδεχόμενες απαγορεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης των νέων, όπως επισημαίνει και το Politico.

H μοναδική χώρα που εκφράστηκε ανοιχτά κατά των απαγορεύσεων (όχι όμως και των περιορισμών), είναι η Εσθονία που θεωρεί ότι το μέτρο δεν θα πιάσει γιατί οι νέοι «θα βρουν τρόπο να σπάσουν την απαγόρευση», προτείνοντας πιο αυστηρά μέτρα κατά των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η απαγόρευση των παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα λύσει πραγματικά τα προβλήματα. Τα παιδιά θα βρουν πολύ γρήγορα τρόπους να την παρακάμψουν και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε η Εσθονή υπουργός Παιδείας, Κριστίνα Κάλας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, διαφαίνεται ως πιθανό σενάριο μια σταδιακή προσέγγιση των κρατών-μελών προς ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει ηλικιακά όρια και μηχανισμούς ελέγχου, χωρίς ωστόσο να επιβάλλεται απόλυτη απαγόρευση σε όλες τις χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κράτος θα διατηρεί τη δυνατότητα να προσαρμόζει τα μέτρα στις δικές του ανάγκες και προτεραιότητες.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ως βασική, αλλά μη δεσμευτική, πρόταση την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες για άτομα κάτω των 16 ετών.