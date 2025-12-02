Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο με τη Ρωσία είμαστε έτοιμοι τώρα – Οι απαιτήσεις της δεν γίνονται δεκτές»

Ευθέως για πόλεμο απειλεί την Ευρώπη ο Βλαντιμιρ Πούτιν, καθώς όπως δήλωσε σήμερα (02.12) «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι τώρα»!

Σύμφωνα με το δίκτυο Sky News, που μετέδωσε την είδηση, ο Ρώσος πρόεδρος εκτόξευσε τα βέλη του στην Ευρώπη τονίζοντας ότι δεν έχει ειρηνική ατζέντα και βρίσκεται με την πλευρά του πολέμου, επιδιώκοντας παραχωρήσεις μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν γίνονται αποδεκτές από τη Μόσχα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι βάζουν εμπόδια στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταλήξουν σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο μέσω συνομιλιών.

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού», συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος προχωρώντας σε μια επίδειξη ισχύος.