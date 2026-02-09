Μαλαισία: Τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής όταν παιδί άνοιξε πόρτα αυτοκινήτου (Βίντεο)
Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε συνολικά έξι οχήματα
Σε αυτοκινητόδρομο της Μαλαισίας σημειώθηκε ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Παρασκευής (06/02), όταν ξαφνικά ένα δίχρονο παιδί άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει έναν μοτοσικλετιστή.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το therakyatpost, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Jalan Tun Razak στη Μαλαισία, την ώρα που περνούσαν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα δύο μοτοσικλετιστές.
@orientaldailymalaysia 塞车突开车门 骑士兄弟翻倒 @ Bilahzmn #accident #traffic ♬ original sound – 马来西亚东方日报
Ένα παιδί δύο ετών άνοιξε κατά λάθος την πίσω αριστερή πόρτα αυτοκινήτου που είχε ακινητοποιηθεί στην κίνηση, με αποτέλεσμα να πέσει μια μηχανή και να προκληθούν υλικές ζημιές σε συνολικά έξι οχήματα.
Τη στιγμή που οι μοτοσικλετιστές περνούν δίπλα από το αυτοκίνητο στη δεξιά λωρίδα, στο βίντεο από την κάμερα στη στολή του δεύτερου αναβάτη φαίνεται καθαρά να ανοίγει η πόρτα.
Μετά τη σύγκρουση με την πόρτα, ο πρώτος μοτοσικλετιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα, ενώ αμέσως μετά ο δεύτερος αναβάτης που ακολουθούσε έπεσε πάνω του και κατέληξε επίσης στο έδαφος. Ο πρώτος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, το οποίο αντιμετωπίστηκε με την τοποθέτηση μεταλλικών καρφιών, καθώς και τραυματισμούς στο κεφάλι και την πλάτη.
