Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μαλαισία: 15 χρόνια κάθειρξης για τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ

Γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας

Μαλαισία: 15 χρόνια κάθειρξης για τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ
DEBATER NEWSROOM

Δικαστήριο της Μαλαισίας καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ σε κάθειρξη δεκαπέντε ετών για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος στο σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού επενδυτικού ταμείου 1MDB.

Γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας, ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός δικάσθηκε για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad (1MDB), καθώς και για 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ