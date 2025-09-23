Μακρόν: Τηλεφώνησε στον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη – “Μάντεψε! Με σταμάτησαν για να περάσεις εσύ” (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη όταν ο Εμανουέλ Μακρόν φεύγοντας από την Γενική Συνέλευση ΟΗΕ έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ και δεν μπορούσε να προχωρήσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τον αστυνομικό εμφανώς αγχωμένο να ζητάει συγγνώμη από τον Γάλλο Πρόεδρο γιατί σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Τραμπ.

«Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός.

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass



In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5— Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πτοήθηκε και του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω», εννοώντας τον Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος πήρε στον κινητό τον Αμερικανό ομόλογό του και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».

Ο Μακρόν αποφάσισε να πάει με τα πόδια, με τους περαστικούς να τον σταματούν για να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.