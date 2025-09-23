iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: Τηλεφώνησε στον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη – “Μάντεψε! Με σταμάτησαν για να περάσεις εσύ” (βίντεο)

Μετά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:13

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Υόρκη όταν ο Εμανουέλ Μακρόν φεύγοντας από την Γενική Συνέλευση ΟΗΕ έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ και δεν μπορούσε να προχωρήσει.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τον αστυνομικό εμφανώς αγχωμένο να ζητάει συγγνώμη από τον Γάλλο Πρόεδρο γιατί σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Τραμπ. 

«Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός. 

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πτοήθηκε και του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω», εννοώντας τον Τραμπ. 

Ο Γάλλος πρόεδρος πήρε στον κινητό τον Αμερικανό ομόλογό του και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».

Ο Μακρόν αποφάσισε να πάει με τα πόδια, με τους περαστικούς να τον σταματούν για να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

