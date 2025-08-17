Μακρόν: Θα παρευρεθεί στην Ουάσινγκτον για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συνοδεύσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί αύριο στην Ουάσινγκτον μαζί με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συνεχιστεί ο συντονισμός μεταξύ Ευρωπαίων και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.