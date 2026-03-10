Μακρόν: Συγκαλεί το Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας το απόγευμα – Στο επίκεντρο Ιράν και Μέση Ανατολή

Σε συνέδριο του Συμβουλίου Άμυνας της Γαλλίας, θα συμμετάσχει το απόγευμα της Τρίτης ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με κεντρικό θέμα η κατάσταση στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα της Τρίτης (10/3). Ο Μακρόν έχει ήδη συγκαλέσει διαδοχικές συσκέψεις διαχείρισης κρίσης από την έναρξη της έντασης που προκλήθηκε από την στιγμή που άρχισαν τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Γαλλία «δεν είχε ενημερωθεί ούτε συμμετείχε» στα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή είχε τονίσει ότι η κρίση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και «τα νόμιμα δικαιώματα του ιρανικού λαού να ακουστεί η φωνή του», δεν μπορούν να επιλυθούν «μέσω στρατιωτικών πληγμάτων».