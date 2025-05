Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεν παραλείπει να δείξει την ξεκάθαρη στήριξη του στην Ουκρανία και στο πρόεδρο της Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανήρτησε ένα θερμό μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντας το με βίντεο όπου αγκαλιάζει τον Ουκρανό ομόλογό του. «Βασίσου πάνω μας φίλε μου» έγραψε ο Μακρόν, επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του στον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη ρωσική εισβολή εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Count on us, my friend. pic.twitter.com/NGvMW5odw2