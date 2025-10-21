Μακρόν: “Παράθυρο” δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διευθέτηση του θέματος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος παραμένει ενδεχόμενο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, η οποία εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2023, ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί για να αποφύγει πρόταση μομφής από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

«Στο θέμα των συντάξεων, οι προοπτικές για δημοψήφισμα είναι δυνατές, αλλά πρέπει να ξέρουμε για ποιο θέμα θα γίνει», είπε ο Μακρόν και πρόσθεσε ότι μια τέτοια διαδικασία «δεν μπορεί να γίνει» παρά μόνο «βάσει μιας συμφωνίας που θα ορίσει τα όρια» του νέου συστήματος.

Για τον Μακρόν, «η μεταρρύθμιση που είχε ψηφιστεί το 2023 ήταν μια αναγκαία μεταρρύθμιση για τη χώρα» και «θα πρέπει να ξαναθέσουμε τη συζήτηση», «με ήρεμο τρόπο».

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πρώτα μια στιγμή σταθερότητας, ήρεμες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό» και στη συνέχεια «να ξαναρχίσει η εργασία με ηρεμία πάνω στο θέμα των συντάξεων από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές δυνάμεις. Βασισμένοι σε αυτό, θα δούμε στη συνέχεια ποιος δρόμος πρέπει να ακολουθηθεί».

Σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι παραμένει «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το άνοιγμα των συνοριακών σημείων διέλευσης στον παλαιστινιακό θύλακα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και το γνωρίζουμε. Σημασία έχει η Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει (…) και να διατηρηθεί η πίεση για την καθολική τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να ακολουθήσει αμέσως, και αυτό είναι εξαιρετικά επείγον, το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαύλων και των διάφορων ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε η βοήθεια, η τροφοδοσία και η βοήθεια πρώτης ανάγκης θα προσφερθούν στον πληθυσμό», πρόσθεσε.