Μακρόν: Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η συνάντηση της Πέμπτης με τους υπουργούς Εξωτερικών στοχεύει στην παράλληλη εργασία με το σχέδιο Τραμπ.

«Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές όσον αφορά την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα», είπε, προσθέτοντας ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ρόλο στην προσωρινή διεθνή αποστολή σταθεροποίησης στη Γάζα.

Η επιτάχυνση των οικισμών στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ αντιβαίνει στο σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Τραμπ και δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς, πρόσθεσε.

Ο Μακρόν είχε προτείνει νωρίτερα μια πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση με τη Σαουδική Αραβία, η οποία είχε την υποστήριξη πολλών μελών του ΟΗΕ.