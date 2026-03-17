Μακρόν: «Η Γαλλία δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω εχθροπραξιών»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες, υπογραμμίζοντας τη σταθερή, αμυντική στάση του Παρισιού απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Άρνηση εμπλοκής σε επιχειρήσεις

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του δεν επέλεξε τον πόλεμο και δεν συμμετέχει σε αυτόν, επισημαίνοντας πως η γαλλική πολιτική περιορίζεται στην προστασία των πολιτών και στη στήριξη των συμμάχων με καθαρά αμυντικό προσανατολισμό.

Προϋποθέσεις για ανάληψη ρόλου στο Ορμούζ

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα μπορούσε να συμβάλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αναλαμβάνοντας αποστολές συνοδείας πλοίων, μόνο όμως εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση και τερματισμός των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Φόρος τιμής σε Γάλλο αξιωματικό

Κατά την έναρξη συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας, ο πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στον ταγματάρχη Αρνό Φριόν, ο οποίος σκοτώθηκε στο Ιράκ έπειτα από επίθεση με drone φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής. Όπως ανέφερε, ο αξιωματικός συμμετείχε σε αποστολές κατά της τρομοκρατίας και του ISIS, συμβάλλοντας στην ασφάλεια της περιοχής και της Ευρώπης.

Όχι σε επέκταση της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ»

Ο Μακρόν απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο διεύρυνσης της ευρωπαϊκής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» πέραν της Ερυθράς Θάλασσας, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Γαλλίας υπέρ περιορισμένης και στοχευμένης εμπλοκής.