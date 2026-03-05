Μακρόν: Η Γαλλία θα στείλει τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο – Να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ η Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) έστειλε το δικό του μήνυμα για την κατάσταση στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, δεν θα πρέπει να υπάρξει νέα εμπλοκή της χώρας και θα προχωρήσει σε κινήσεις για να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Παράλληλα, τόνισε πως η Χεζμπολάχ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Pour le Liban, nous devons agir.



Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre.



Les Libanais ont droit à la paix et à la sécurité. Comme tous au Moyen-Orient.



C’est pour enrayer la guerre…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2026

Αναλυτικά:

Για τον Λίβανο, πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο η χώρα αυτή, που βρίσκεται κοντά στη Γαλλία, να παρασυρθεί ξανά στον πόλεμο.

Οι Λιβανέζοι έχουν δικαίωμα στην ειρήνη και την ασφάλεια, όπως όλοι οι λαοί της Μέσης Ανατολής.

Για να ανακοπεί η σύγκρουση και να αποτραπεί το χειρότερο σενάριο, σε συνέχεια των συνομιλιών μου με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, συνομίλησα σήμερα με τις λιβανέζικες αρχές στο ανώτατο επίπεδο, με στόχο την κατάρτιση ενός σχεδίου για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγουν αυτή τη στιγμή η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εκατέρωθεν των συνόρων.

Η Χεζμπολάχ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει να παραιτηθεί από οποιαδήποτε χερσαία ή μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επέμβαση στο λιβανέζικο έδαφος.

Οι λιβανέζικες αρχές δεσμεύθηκαν απέναντί μου ότι θα αναλάβουν τον έλεγχο των θέσεων που κατέχει η Χεζμπολάχ και θα αναλάβουν πλήρως την ασφάλεια σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Τους παρέχω πλήρη στήριξη.

Η Γαλλία θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και θα τους διαθέσει τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, καθώς και επιχειρησιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Το γαλλικό απόσπασμα που συμμετέχει στη Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο συνεχίζει επίσης την αποστολή του στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ανησυχώντας για τη μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων Λιβανέζων αμάχων που εγκαταλείπουν αυτή τη στιγμή τον νότο, αποφάσισα την άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς αυτούς.

Αρκετοί τόνοι φαρμάκων βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν, καθώς και υλικά για προσωρινή στέγαση και υποστήριξη. Πρόκειται για ένδειξη της φιλίας που τρέφουν οι Γάλλοι προς τον λιβανέζικο λαό.

Σε αυτή τη στιγμή μεγάλου κινδύνου, ζητώ από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να μην επεκτείνει τον πόλεμο στον Λίβανο.

Ζητώ από τους ιρανούς αξιωματούχους να μην εμπλέξουν περαιτέρω τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός του.

Η Χεζμπολάχ πρέπει να εγκαταλείψει τα όπλα, να σεβαστεί το εθνικό συμφέρον, να αποδείξει ότι δεν είναι μια πολιτοφυλακή που υπακούει σε ξένες εντολές και να επιτρέψει στους Λιβανέζους να ενωθούν για να προστατεύσουν τη χώρα τους.