Μακρόν για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία: Άλλη μια απόδειξη της κλιμακούμενης στάσης της Μόσχας

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων «αυτές οι εισβολές είναι απαράδεκτες και αποτελούν άλλη μια απόδειξη της κλιμακούμενης στάσης της Ρωσίας».

Αναλυτικά:

Μόλις μίλησα με τον Πολωνό Πρωθυπουργό και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά την εισβολή αρκετών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο. Αυτές οι εισβολές είναι απαράδεκτες και αποτελούν άλλη μια απόδειξη της κλιμακούμενης στάσης της Ρωσίας.

Επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Γαλλίας προς την Πολωνία και τόνισα την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε περαιτέρω στην ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας και της ασφάλειας της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ.