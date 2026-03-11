Μακρόν: Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για ιρανικές νάρκες στο Στενό του Ορμούζ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «δεν έχει καμία επιβεβαίωση» ότι το Ιράν τοποθετεί θαλάσσιες νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, μετά από αναφορές ότι η Τεχεράνη εξορύσσει την κεντρική πλωτή οδό που ουσιαστικά έκλεισε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Δεν έχω καμία επιβεβαίωση γι’ αυτό, ούτε από συνεργαζόμενες υπηρεσίες ούτε από τις δικές μας υπηρεσίες», λέει ο Μακρόν μετά από βιντεοκλήση με τους ηγέτες της G7.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι κατέστρεψαν ιρανικά σκάφη ναρκοθέτησης κοντά στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Μακρόν προσθέτει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν αποδυναμωθεί αλλά δεν «μειωθεί στο μηδέν» στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Έχει ήδη προκληθεί σημαντική ζημιά στις στρατιωτικές βαλλιστικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά συνεχίζει να επιτίθεται σε αρκετές χώρες στην περιοχή και ως εκ τούτου οι δυνατότητές του δεν έχουν μειωθεί στο μηδέν», λέει.

Προσθέτει ότι αφήνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «διευκρινίσει τόσο τους απώτερους στόχους του όσο και τον ρυθμό που θέλει να ορίσει για τις επιχειρήσεις» που ξεκίνησαν με το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.