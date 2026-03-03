Διάγγελμα Μακρόν: «Η Γαλλία στέλνει απόψε φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο – Η Τεχεράνη φέρει την πρώτη ευθύνη για την κατάσταση»

Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις προειδοποιήσεις για πιθανή «ανάφλεξη στα σύνορά μας», ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απευθύνεται το βράδυ της Τρίτης (03.03) με τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό, προκειμένου να αποτιμήσει τις εξελίξεις και να παρουσιάσει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

«Ευθύνη μου είναι να πράξω», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι έχουν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε ολόκληρη την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, έχει ενισχυθεί η προστασία των γαλλικών πρεσβειών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπατρισμού περίπου 400.000 Γάλλων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη ζώνη κρίσης. «Οι πρώτες πτήσεις θα φτάσουν απόψε στο Παρίσι», σημείωσε χαρακτηριστικά. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2028908315997290844?s=20

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας. Είναι αμυντική ευθύνη για την Ειρήνη. Αφορά και την αξιοπιστία της Γαλλίας», ανέφερε ο Μακρόν.

«’Έχουμε ήδη καταρρίψει ντρόουν για να υπερασπιστούμε τους συμμάχους μας. Έχουμε αναπτύξει περισσότερα ραντάρ. Η Κύπρος μέλος της ΕΕ έχει χτυπηθεί και αυτό απαιτεί τη στήριξη της Γαλλίας. Θα στείλουμε επιπλέον μέσα», συμπλήρωσε.

«Η Χεζπολάχ έχει διαπράξει το μέγιστο σφάλμα να χτυπήσει το Ισραήλ», τόνισε.

«Πρέπει να προστατεύσουμε οικονομικά συμφέροντα. Χτίζουμε μια συμμαχία για να ξαναρχίσει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και μετακίνηση», σημείωσε. «Έχω δώσει εντολή, το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ να πλεύσει προς της Μεσόγειο», πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου άμυνας την Κυριακή (1/3/26), ο Εμανουέλ Μακρόν είχε καταστήσει σαφές πως η Γαλλία προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Μέση Ανατολή, με στόχο την προστασία των πολιτών και των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι το Παρίσι θα στηρίξει τις χώρες της περιοχής που βρίσκονται στο στόχαστρο του Ιράν, στον απόηχο των επιθέσεων που δέχεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.