Αγκαζέ στους δρόμους του Ανόι, στο Βιετνάμ περπάτησαν ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά το περιστατικό που συνέβη κατά την άφιξή τους στην ασιατική πρωτεύουσα την Δευτέρα 26 Μαΐου.

Το στιγμιότυπο έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Γάλλος Πρόεδρος απέρριψε τις φήμες για συζυγικό καυγά, συγκρίνοντας το επεισόδιο αυτό με τις θεωρίες συνωμοσίας για χρήση κοκαΐνης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό με τη σύζυγό του, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και τον δείχνει να δέχεται ένα σπρώξιμο στο πρόσωπο από την Μπριζίτ, λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό αεροσκάφος στο Ανόι.

Αρχικά, το προεδρικό γραφείο ισχυρίστηκε ότι το βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι το υλικό είναι αυθεντικό.

Emmanuel Macron puts on a brave face walking arm-in-arm with Brigitte after his team tried to deny his wife shoved him and he played down 'squabble' by comparing it to 'crackpot' cocaine rumours | Daily Mail Online https://t.co/X8NZdUpZbQ