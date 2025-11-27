Μακελειό στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή, τα δύο παιδιά του και μετά αυτοκτόνησε

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας, όταν ένας 63χρονος σκότωσε τη σύζυγό του, την αδελφή του και τα δύο παιδιά του.

Η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν, μετά τις δολοφονίες, ο 63χρονος, ο οποίος ήταν κυνηγός, έβαλε τέλος στη ζωή του με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι και τα πέντε θύματα της τραγωδίας είχαν πυροβοληθεί.

Οι τέσσερις συγγενείς του 63χρονου – η 60χρονη αδελφή του, η 57χρονη σύζυγός του, οι γιοί του ηλικίας 27 και 29 ετών – βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε την Τρίτη, όταν ένας φροντιστής εντόπισε νεκρή την 60χρονη στο διαμέρισμα που ζούσε το πρωί της Τρίτης. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τον 63χρονο να θεωρείται ο νο1 ύποπτος.

Ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του 63χρονου και εντόπισαν νεκρούς από πυροβολισμούς τον ίδιο και την 57χρονη σύζυγό του.

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δίπλα στον νεκρό 63χρονο χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν είχε άδεια για την κατοχή του ως κυνηγός.

Σε άλλο κτήριο τέλος εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο γιων του 63χρονου, ηλικίας 27 και 29 ετών.