Ένα ακόμη σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από όσα συνέβησαν στο Λίβερπουλ την Δευτέρα 26/5 ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του X (πρώην Twitter) φαίνονται οι προσπάθειες των Αρχών να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος που οδηγούσε ο 53χρονος και το οποίο κατέγραψε μια τρελή πορεία πέφτοντας πάνω στο πλήθος.

Distressing footage from the scene of the suspected terror attack in Liverpool, shows people trapped under the vehicle used to ram crowds. pic.twitter.com/YLTx44qqws