Διάγγελμα για τις κινήσεις της Χεζμπολάχ στον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς απηύθυνε ο ηγέτης της Χασάν Νασράλα το απόγευμα της Παρασκευής.

Ο Χασάν Νασράλα ξεκίνησε την ομιλία υμνώντας «τους πεσόντες μάρτυρες» της Χεζμπολάχ και των άλλων ομάδων που πολεμούν το Ισραήλ, καθώς και των αμάχων που σκοτώθηκαν.

«Ξεκινάω εκφράζοντας τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των πεσόντων εδώ στον Λίβανο και ταυτόχρονα σας συγχαίρουμε καθώς τα αγαπημένα σας πρόσωπα κέρδισαν την τιμή του μαρτυρίου».

Δείτε όσα αναφέρει:

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ είπε επίσης «συλλυπητήρια και συγχαρητήρια» στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της Χαμάς στο al-Aqsa Flood μέσα στο Ισραήλ που «έχει επεκταθεί σε πολλά μέτωπα».

Στη συνέχεια ο ηγέτης της Χεζμπολάχ τόνισε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για μια απρόσκοπτη μάχη σε ανθρώπινο, ηθικό και θρησκευτικό επίπεδο. Είναι το πιο εμφανές, το πιο ειλικρινές και το πιο ευγενές.

Η αληθινή μας δύναμη βρίσκεται στη σταθερή μας πίστη, την ακλόνητη πεποίθηση, την αφοσίωσή μας και τη δέσμευσή μας στον σκοπό».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ περιέγραψε την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τη σύγκρουση ως «μεγάλη» και «ιερή», λέγοντας ότι έγινε «100% από Παλαιστίνιους».

«Αυτή η επιχείρηση είναι σπουδαία, αυτή η ιερή επιχείρηση ήταν 100% παλαιστινιακή και εφαρμόστηκε από Παλαιστίνιους», είπε συγκεκριμένα.

«Δεν υπήρχε καμία αρνητική πλευρά αυτής της επιχείρησης και δεν μπορούσαν να το κάνουν αλλιώς».

Αναφερόμενος στη ζωή στη Γάζα, λέει ότι υπάρχουν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε μια «μικρή περιοχή» και έχουν μια «πολύ σκληρή ζωή». «Σκοτώνουν τους ανθρώπους μας σε καθημερινή βάση», πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων ο Χασάν Νασράλα ανέφερε: «Πρέπει να χαιρετίσουμε τα… δυνατά και γενναία χέρια του Ιράκ και της Υεμένης που εμπλέκονται τώρα σε αυτόν τον ιερό πόλεμο. Έπρεπε να υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός που θα ταρακούνησε την σφετεριστική οντότητα και τους υποστηρικτές της στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο και αυτό ήταν όταν έλαβε χώρα η ευλογημένη επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου».

Στη συνέχεια τόνισε: «Η απόλυτη μυστικότητα είναι αυτό που εξασφάλισε την επιτυχία της επιχείρησης Al-Aqsa Flood στις 7 Οκτωβρίου. Δεν μας ενόχλησε η απόκρυψη του σχεδίου επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς. Οι συνθήκες στην Παλαιστίνη τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικά σκληρές, ειδικά με αυτήν την εξτρεμιστική, ανόητη, ανόητη και άγρια ​​κυβέρνηση».

Στη συνέχεια ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είπε μεταξύ άλλων: «Η επιχείρηση στην Al-Aqsa οδήγησε σε σεισμό στο Ισραήλ. Έχει στρατηγικές και υπαρξιακές επιπτώσεις και θα αφήσει τις επιπτώσεις του στο παρόν και το μέλλον του Ισραήλ. Αυτό που συνέβη επιβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν ασκεί καμία απολύτως κηδεμονία στις φατρίες της αντίστασης και ότι οι πραγματικοί λήπτες των αποφάσεων είναι οι ηγέτες της αντίστασης.

Τίποτα δεν ξεκίνησε και βλέπουμε τις χώρες σε όλο τον κόσμο να στέλνουν τους προέδρους τους, τους υπουργούς τους, τους στρατηγούς τους, τα οπλοστάσια τους, τα δισεκατομμύρια τους για να στηρίξουν αυτήν την παράνομη οντότητα».

Ο Νασράλα λέει ότι η επιχείρηση της Χαμάς δημιούργησε μια νέα ιστορική φάση στη μάχη με το Ισραήλ.

Παράλληλα, αποκάλεσε την απόφαση της παλαιστινιακής ομάδας να ξεκινήσει το Al-Aqsa Flood σωστή, σοφή και θαρραλέα, προσθέτοντας ότι ήρθε στον σωστό χρόνο. Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ λέει ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Ισραήλ τώρα είναι να βάζει στόχους που δεν μπορεί να επιτύχει.

Ο Νασράλα στη συνέχεια τόνισε ότι το Ισραήλ μπορεί να πάρει πίσω τους αιχμαλώτους που κρατούνται στη Γάζα μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ πρόσθεσε ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δείχνει την ανοησία και την ανικανότητα του Ισραήλ γιατί αυτό που κάνουν είναι να σκοτώνουν παιδιά και γυναίκες.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ μάλιστα αποκάλεσε το Ισραήλ «αδύναμο», καθώς όπως είπε «για έναν ολόκληρο μήνα δεν μπορούσε να προσφέρει ούτε ένα στρατιωτικό επίτευγμα».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αποκάλεσε αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα μια αποφασιστική μάχη που δεν μοιάζει με τους προηγούμενους πολέμους, ενώ τόνιε ότι αυτό απαιτεί από όλους να φέρουν ευθύνη.

Ο Νασράλα σκιαγραφεί επίσης δύο στόχους: ο πρώτος είναι να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και ο δεύτερος είναι η Χαμάς να είναι νικητής σε αυτόν τον πόλεμο ενώ τονίζει ότι οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για να σταματήσουν τον πόλεμο στη Γάζα.

Προσθέτει ότι «ο εχθρός» απειλεί τον Λίβανο και τους Λιβανέζους ενώ βυθίζεται στην άμμο της Λωρίδας της Γάζας.

🚨🚨BREAKING: HEZBOLLAH LEADER THREATENS U.S FORCES!



"We are ready for your fleets with which you threaten us.



In the event of any regional war, your interests and soldiers will be the victim and the biggest loser.



We have made 'preparations' for the American ships, and we ask… pic.twitter.com/CQYVQpMdya