Τραμπ: «Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα»- Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στη δέκατη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με ταχύ ρυθμό, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το απόγευμα της Δευτέρας (09.03) ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, στοχεύοντας δεκάδες υποδομές που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων βρέθηκε και το κεντρικό αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης που είναι αρμόδιο για τις επιχειρήσεις εκτόξευσης drones. Από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, απογειώνονταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο IDF γνωστοποίησε ότι καταστράφηκαν τρεις εκτοξευτές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς προς το κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι εκτοξευτές εξουδετερώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η πυραυλική επίθεση.

צה״ל מעמיק את הפגיעה במערכי הירי של משטר הטרור האיראני: הותקפה מפקדת כלי טיס בלתי מאוישים של משמרות המהפכה



צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Μπήκε και η Βρετανία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μαχητικά της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF) κατέρριψαν και αναχαίτισαν drones που κατευθύνονταν προς την Ιορδανία και το Μπαχρέιν, σηματοδοτώντας την πρώτη συμμετοχή της Βρετανίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, τα μαχητικά Typhoon της RAF πραγματοποίησαν αποστολές κατά τη διάρκεια της νύχτας για την προστασία της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν.

Στο πλαίσιο αυτό, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος «υπερασπίζοντας την Ιορδανία», ενώ ένα δεύτερο drone αναχαιτίστηκε πριν φτάσει στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα, οι βρετανικές αμυντικές αεροπορικές δυνάμεις υποστηρίζουν και τις Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες.

Σημαντικό είναι ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει αλλάξει στάση και πλέον έδωσε το «πράσινο φως» για αμυντικές ενέργειες εναντίον ιρανικών πυραύλων και drones.