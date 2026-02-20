Τραμπ: «Οι δικαστές είναι σκυλάκια των Δημοκρατικών – Θα επιβάλλω παγκόσμιο δασμό 10%»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε συνέντευξη Τύπου σήμερα μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφού είπε τους δικαστές «σκυλάκια των Δημοκρατικών», ανακοίνωσε ότι επιβάλει «παγκόσμιο δασμό» 10% επιπλέον των υφιστάμενων αμερικανικών δασμών και οι οποίοι θα ισχύουν για περίοδο περίπου πέντε μηνών.

«Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς είναι βαθιά απογοητευτική. Και ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του δικαστηρίου, ντρέπομαι απόλυτα που δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό για τη χώρα μας. Δεν είναι πατριώτες αυτοί είναι σκυλάκια των Δημοκρατικών» ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ξένες χώρες πανηγυρίζουν την απόφαση, αλλά δεν θα διαρκέσει πολύ. «Οι ξένες χώρες που μας κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια είναι εκστασιασμένες. Είναι τόσο χαρούμενες και χορεύουν στους δρόμους, αλλά δεν θα χορεύουν για πολύ, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω», είπε ο Τραμπ. Είπε ότι, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει «επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο από ό,τι θα πίστευε ποτέ ο κόσμος».

Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ δήλωσε για τους δασμούς ότι «θα χρησιμοποιηθούν τώρα άλλες εναλλακτικές λύσεις για να αντικαταστήσουν εκείνες που το δικαστήριο απέρριψε εσφαλμένα». «Έχουμε εναλλακτικές», είπε ο Τραμπ, «θα μπορούσαν να είναι περισσότερα χρήματα. Θα λάβουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί χάρη σε αυτά».

Τραμπ: «Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω 1 δολάριο» σε δασμούς

Ο Τραμπ διαφώνησε με την απόφαση, λέγοντας ότι δεν είχε νόημα. «Μπορώ να καταστρέψω το εμπόριο, μπορώ να καταστρέψω τη χώρα. Μου επιτρέπεται ακόμη και να επιβάλω εμπάργκο που καταστρέφει ξένη χώρα. Μπορώ να επιβάλω εμπάργκο. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω 1 δολάριο επειδή δεν είναι αυτό που λέει», είπε για να αναρωτηθεί «πόσο γελοίο είναι αυτό;». Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη διαφωνία του δικαστή Μπρετ Κάβανο , ο οποίος είπε ότι η απόφαση ενδέχεται να μην περιορίζει ουσιαστικά την ικανότητα ενός προέδρου να επιβάλει δασμούς στο μέλλον. «Έχει δίκιο. Στην πραγματικότητα, μπορώ να χρεώσω πολύ περισσότερα από όσα χρέωνα», είπε ο Τραμπ.

«Σήμερα, θα υπογράψω διάταγμα για την επιβολή παγκόσμιου δασμού 10% βάσει του Άρθρου 122, πέραν των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται», δήλωσε ο Τραμπ. Είπε επίσης ότι όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας βάσει του Άρθρου 301 παραμένουν σε ισχύ και θα ξεκινήσουν αρκετές έρευνες.

Ερωτηθείς σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων για τα έσοδα από τους δασμούς, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλήξουν να βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη «τα επόμενα πέντε χρόνια». «Χρειάζονται μήνες και μήνες για να γράψουν μια γνώμη και δεν συζητούν καν αυτό το σημείο. Έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, όχι εκατομμύρια, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Και έτσι είπα: “Λοιπόν, τι θα γίνει με όλα τα χρήματα που εισπράξαμε;” Δεν συζητήθηκε», είπε ο Τραμπ. «Υποθέτω ότι πρέπει να εκδικαστεί η υπόθεση για τα επόμενα δύο χρόνια».

Ο Τραμπ, στη συνέχεια δήλωσε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% θα ισχύουν για περίοδο περίπου πέντε μηνών. «Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των περίπου πέντε μηνών, διεξάγουμε τις διάφορες έρευνες που είναι απαραίτητες για να επιβάλουμε δίκαιους δασμούς ή περίοδο δασμών σε άλλες χώρες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Ερωτηθείς αν οι δασμοί θα είναι μόνο για 150 ημέρες ή επ’ αόριστον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε λίγο-πολύ ό,τι θέλουμε, αλλά θα το επιβάλουμε ξεκινώντας ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα είναι σε τρεις ημέρες από τώρα».

Το χρονικό της απόφασης για τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ

Πρόκειται για μία ιστορική απόφαση, η οποία ψηφίστηκε 6-3 και έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις. Ειδικότερα, το Supreme Cour of the United States, με απόφαση του έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς μέσω νόμου που προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης δεν παρέχει στον πρόεδρο τη νομική αρμοδιότητα να επιβάλει δασμούς.

Μάλιστα οι οικονομολόγοι εκτίμησαν ότι ενδέχεται η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αναγκαστεί να επιστρέψει σε επιχειρήσεις που ήδη έχουν καταβάλλει δασμούς περισσότερα από 175 δισεκατομμύρια δολάρια. Συγκεκριμένα πρόκειται για ποσά που καταβλήθηκαν μέσω των δασμών Internation Emergency Economic Powers Act από τον Μάρτιο του 2025 έως και σήμερα.

Η ετυμηγορία εστιάζει στην ερμηνεία του νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), ο οποίος δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να «ρυθμίζει» οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

Για πρώτη φορά ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτό τον νόμο τον Φεβρουάριο του 2025, ώστε να επιβάλει φόρους σε προϊόντα από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, λέγοντας ότι από αυτές τις χώρες η διακίνηση ναρκωτικών συνιστούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τον Απρίλιο προχώρησε στην εκ νέου ενεργοποίηση του νόμου, επιβάλλοντας δασμούς που κυμαίνονταν από 10% έως 50% σε εισαγόμενα προϊόντα από την πλειονότητα των χωρών. Υποστήριξε ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ -δηλαδή όταν οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές – συνιστά «έκτακτη και ασυνήθιστη απειλή» για τη χώρα.

Ωστόσο, οι δασμοί που στοχεύουν συγκεκριμένους τομείς, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και η αυτοκινητοβιομηχανία, και οι οποίοι επιβλήθηκαν βάσει του Άρθρου 232 του Trade Expansion Act of 1962, δεν θίγονται από τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.

Τραμπ: «Η απόφαση είναι ντροπιαστική»

Τις προηγούμενες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι δεν αντιλαμβάνεται γιατί μια πολιτική του επιλογή θα πρέπει να τεθεί στην κρίση του Ανώτατου Δικαστήριου των ΗΠΑ. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία ελήφθη με ψήφους 6-3, τη χαρακτήρισε «ντροπιαστική».

Ο Τραμπ έχει αναγάγει τους δασμούς – δηλαδή τους φόρους στα εισαγόμενα αγαθά – σε βασικό μοχλό τόσο της οικονομικής όσο και της εξωτερικής του πολιτικής. Αποτέλεσαν κεντρικό άξονα μιας ευρείας εμπορικής αντιπαράθεσης σε παγκόσμιο επίπεδο, που ξεκίνησε με την έναρξη της δεύτερης θητείας του, οδηγώντας σε εντάσεις με εμπορικούς εταίρους, αναταράξεις στις αγορές και αυξημένη αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία.

Εκτιμάται ότι οι δασμοί του Τραμπ θα απέφεραν τρισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα στις ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ωστόσο από τις 14 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση του δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία είσπραξης δασμών. Την Παρασκευή (20/02), οικονομολόγοι του Penn – Eharton Budget Model υπολόγισαν ότι τα έσοδα των δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του (IEEPA) ξεπερνούν τα 175 δισ. δολάρια, ποσό το οποίο πιθανώς να πρέπει να επιστραφεί.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ αναθέτει ρητά στο Κογκρέσο – και όχι στον πρόεδρο – την εξουσία επιβολής φόρων και δασμών. Παρ’ όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε τον IEEPA για να επιβάλει δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.