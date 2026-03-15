Λίβανος: Ήγετικό στέλεχος της παλαιστινιακής Χαμάς σκοτώθηκε σε ένα ισραηλινό πλήγμα

Ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ένα ισραηλινό πλήγμα νωρίς σήμερα το πρωί στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, συμμάχου της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Ουισάμ Ταχά, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στη Σιδώνα» διευκρίνισε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Ένα στοχευμένο πλήγμα πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός διαμερίσματος σε μια περιοχή κοντά σε αυτήν την πόλη, τη μεγαλύτερη του νοτίου Λιβάνου, όπου φιλοξενείται ο μεγαλύτερος καταυλισμός Παλαιστινίων της χώρας. Το Ισραήλ διεξάγει επανειλημμένα πλήγματα εναντίον αυτού του καταυλισμού, υποστηρίζοντας πως στοχεύει τη Χαμάς.