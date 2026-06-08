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Λίβανος: Επτά νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινό πλήγμα στον νότο

Τι ανέφερε το υπουργείο Υγείας

Λίβανος: Επτά νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινό πλήγμα στον νότο
EPA
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Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα στον νότιο Λίβανο σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

“Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού σήμερα το ξημέρωμα στο χωριό Ζίφτα στην περιοχή της Ναμπατίγια” προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από τη Συρία και μια γυναίκα, και τον τραυματισμό άλλων οκτώ, ανάμεσά τους δύο γυναίκες”, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

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