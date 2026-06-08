Νέο χτύπημα Τραμπ με καρφιά για Ισραήλ και Ιράν – “Οι διαπραγματεύσεις για την «Ειρήνη» συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη της βλακείας”

Για συνέχιση των συνομιλιών για την Ειρήνη κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του ρίχνοντας καρφιά για τις ηγεσίες του Ισραήλ και του Ιράν.

«Υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει, οι συζητήσεις για ειρήνη συνεχίζονται» τονίζει στο μήνυμα του στην πλατφόρμα Truth Social.

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«Ο (ναυτικός) αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια ‘’Τελική Συμφωνία’’. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα» διαμηνύει.

Η νέα ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social

«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να συνάψουν άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ‘’Ειρήνη’’ συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει. Ο (ναυτικός) αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια ‘’Τελική Συμφωνία’’. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

IDF: Έτοιμοι για επανέναρξη του πολέμου

Στο μεταξύ, σε οριακό σημείο είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν η εκεχειρία είναι υπό κατάρρευση.

Η Τεχεράνη χθες Κυριακή 7/8 πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ κι εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει προετοιμασμένος για «τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες μάχης» εναντίον του Ιράν και ενδεχομένως για πλήρη επανέναρξη του πολέμου.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη ωστόσο να θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία των ΗΠΑ. Μάλιστα, οΝτόναλντ Τραμπ ζητά και από τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις επιθέσεις.

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Μέχρι στιγμής, από χθες το βράδυ, το Ιράν έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 20 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, αναχαιτίστηκαν ή έπληξαν ανοιχτές περιοχές. Επιπλέον, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις IDF, ένας από τους πυραύλους αναχαιτίστηκε, ενώ ο δεύτερος δεν κατάφερε να φτάσει στη χώρα. Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει δύο κύματα επιθέσεων στο Ιράν σε απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Νυχτερινή νύχτα, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εννέα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και σήμερα το πρωί, η IAF (ισραηλινή πολεμική αεροπορία) έπληξε τρία εργοστάσια σε ένα πετροχημικό συγκρότημα στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται μόνο από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης συμμετάσχει στην αναχαίτιση πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

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Νέες απειλές από το Ιράν και βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

«Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, όλες οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέονται με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους -συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ενεργειακών εγκαταστάσεων- θα γίνουν στόχος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι πετρελαϊκές εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργειακού τομέα στην περιοχή με αμερικανική ή ισραηλινή ιδιοκτησία θεωρούνται νόμιμοι στόχοι από το Ιράν»

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Το Ισραήλ φαίνεται πως εξαπολύει έναν ακόμη γύρο επιθέσεων στην Τεχεράνη του Ιράν. Ακούστηκαν τεράστιες εκρήξεις κοντά στο κτίριο του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το πρωί, σύμφωνα με το al Jazeera ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα το πρωί την Τεχεράνη, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP, αν και προς το παρόν δεν είναι γνωστή η προέλευσή της.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), ταρακούνησε το κτίριο όπου στεγάζεται το υπουργείο Εξωτερικών, στο κέντρο της Τεχεράνης, επεσήμανε ο δημοσιογράφος ο οποίος παρίστατο σε συνέντευξη Τύπου.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ακούστηκαν και εκρήξεις από την ενεργοποίηση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται το al Jazeera, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν drone “του αμερικανοσιωνιστή εχθρού” πάνω από την Τεχεράνη.

Ο ήχος εκρήξεων ακούστηκε και στην Ισφαχάν, πρόσθεσε το Mehr.

Το Ιράν κατηγορεί Τραμπ και ΗΠΑ για συνεργασία με το Ισραήλ στις επιθέσεις

Οι εξελίξεις των τελευταίων 24 ωρών ενισχύουν το κλίμα δυσπιστίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικοί χειρισμοί έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της διπλωματικής διαδικασίας.

«Οι ενέργειες της σιωνιστικής οντότητας στην περιοχή δεν μπορούν να εξεταστούν ξεχωριστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο Μπαγκαΐ σε συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπαγκαΐ ανέφερε ότι το Ιράν, σε συνεννόηση με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, έχει επανειλημμένα τονίσει πως ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Έχουμε επανειλημμένα καταστήσει σαφές, μαζί με τον Πακιστανό διαμεσολαβητή, ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο σιωνιστικό καθεστώς ή στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπονομεύσουν αυτό το τμήμα της συμφωνίας», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα γεγονότα του τελευταίου 24ώρου θα εντείνουν περαιτέρω τις υποψίες της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

«Ήδη ανταλλάσσαμε μηνύματα με την αμερικανική πλευρά σε ένα κλίμα ακραίας δυσπιστίας», είπε, προσθέτοντας ότι οι αντιφάσεις που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε εκ προθέσεως είτε όχι, έχουν προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στη διπλωματική διαδικασία.

«Τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες θα τροφοδοτήσουν ακόμη περισσότερο αυτή τη χαοτική κατάσταση στις διπλωματικές επαφές», κατέληξε ο Μπαγκαΐ.