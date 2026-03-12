Λίβανος: Χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατά της Χεζμπολάχ – Σφυροκοπά και την Τεχεράνη ο IDF (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Στη δημοσιότητα έδωσε ο στρατός του Ισραήλ πλάνα από κάμερες ασφαλείας στρατευμάτων που δείχνουν χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της «ενισχυμένης αμυντικής του στάσης», αφότου η Χεζμπολάχ άρχισε να επιτίθεται στο Ισραήλ αυτόν τον μήνα.

Ο στρατός τόνισε ότι αυτή την εβδομάδα, στρατεύματα της 91ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Γαλιλαίας» πραγματοποίησαν μια ολονύκτια επιδρομή, κατά την οποία καταστράφηκαν υποδομές της επίλεκτης Δύναμης Ραντβάν της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός Στρατός μάλιστα έπληξε θέσεις της Χεζμπολάχ με πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές.

Ο στρατός έχει αναπτύξει στρατεύματα βαθύτερα στο νότιο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι στοχεύει να «δημιουργήσει μια προωθημένη άμυνα που θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βορρά».

Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μπαράζ επιθέσεων του Ισραήλ σε στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Μπαράζ επιθέσεων σε στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές της Βηρυτού εξαπολύει το απόγευμα της Πέμπτης 12/3 ο στρατός του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ σε όλη τη Βηρυτό, ανακοινώνει ο IDF.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης για ένα κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού, ενώ επανέλαβε και μια ευρύτερη εκκένωση για τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Αρνείται η Τεχεράνη τη ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να διέψευσε τις φήμες για τη ναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ καθώς ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο τόνισε ότι «αυτό δεν αληθεύει» απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ισραήλ: Ο στρατός βομβαρδίζει θέσεις των Μπασίτζ στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβαρδίζει από χθες θέσεις των Μπασίτζ, της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, στην Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει τον έλεγχο που ασκεί η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν.

Ο στρατός ανέφερε ότι «παρατήρησε πρόσφατα ότι στρατιώτες της μονάδας των Μπασίτζ έστησαν οδοφράγματα σε πολλές περιοχές της Τεχεράνης».

«Τις τελευταίες 24 ώρες η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση τις πληροφορίες των IDF, στόχευσε τα οδοφράγματα και τους πράκτορες των Μπασίτζ», πρόσθεσε.

Αυτή η δύναμη ήταν στην εμπροσθοφυλακή του καθεστώτος, στην προσπάθειά του να καταστείλει τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών και χρησιμοποίησε βίαια μέσα, μαζικές συλλήψεις και έκανε χρήση βίας εναντίον αμάχων διαδηλωτών, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό.