Λίβανος: Αναχαιτίστηκε πύραυλος από το Ιράν

Ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε πάνω από τον Λίβανο σήμερα το απόγευμα, σε μια πρώτη περίπτωση, δήλωσαν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές ασφαλείας.

Δύο από τις πηγές λένε ότι η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε από «ξένο πολεμικό πλοίο», αναφερόμενος προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θραύσματα από την αναχαίτιση χτύπησαν πόλεις βόρεια της Βηρυτού, σύμφωνα με τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς.

Την Κυριακή το βράδυ, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ έπληξαν λιβανέζικο έδαφος, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Νωρίτερα σήμερα, ο Λίβανος δήλωσε ότι απελαύνει τον Ιρανό πρέσβη από τη χώρα, πιθανώς προκαλώντας μια οργισμένη αντίδραση από την Τεχεράνη.