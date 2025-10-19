Ληστεία στο Λούβρο: «Πολύ τρομακτικό το σκηνικό – Όλοι άρχισαν να τρέχουν» περιγράφουν Έλληνες που ήταν στο σημείο

Στις τρομακτικές στιγμές που βίωσαν την ώρα της κινηματογραφικής ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου αναφέρθηκαν Έλληνες που βρέθηκαν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤNews στάθηκαν στις στιγμές πανικού και τις κινήσεις των σεκιούριτι. «Ήταν πολύ τρομακτικό το σκηνικό, τη μια στιγμή βλέπαμε τη Μόνα Λίζα και την άλλη οι σεκιούριτι μας έλεγαν να φύγουμε. Όλοι άρχισαν να τρέχουν, να πανικοβάλλονται, ακούγαμε φωνές από τον πανικό που γινόταν» ανέφερε η Δανάη Χέντερστεντ.

Από την πλευρά του, ο Λουκάς Χέντερστεντ είπε «ήμασταν σχετικά κοντά στο σημείο της ληστείας. Ξαφνικά έκλεισαν το Μουσείο, βγήκαμε όλοι, ακούσαμε σειρήνες και είδαμε αστυνομία. Ήταν μια τρέλα».

Μουσείο του Λούβρου: Παρίσταναν τους εργάτες οι τέσσερις δράστες – Κατεστραμμένο το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Τις έρευνες τους μετά από την κινηματογραφική ληστεία που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λούβρου συνεχίζουν οι γαλλικές Αρχές.

Σύμφωνα με την Le Parisien τέσσερις δράστες που παρίσταναν τους εργάτες φορώντας και τον ανάλογο εξοπλισμό κατάφεραν να μπουν στον χώρο και να κλέψουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η Le Figaro ο τρόπος που έδρασαν οι δράστες ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος καθώς είχαν φορτηγό εξοπλισμένο με ανελκυστήρα εμπορευμάτων, τον οποίο και χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη Apollo στον πρώτο όροφο, ανοίγοντας το παράθυρο με έναν γωνιακό τροχό. Στη συνέχεια, έσπασαν δύο προθήκες, μία για τα «κοσμήματα του Ναπολέοντα» και η άλλη για τα «κοσμήματα των Γάλλων ηγεμόνων» χρησιμοποιώντας τον ίδιο γωνιακό τροχό, πριν κλέψουν πολλά κοσμήματα, επτά συνολικά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Τα τέσσερα άτομα κατέβηκαν ξανά με το ασανσέρ εμπορευμάτων και διέφυγαν με δύο σκούτερ. Το έγκλημά τους διήρκεσε συνολικά επτά λεπτά. Η αστυνομία βρήκε δύο γωνιακούς τροχούς, έναν καυστήρα, βενζίνη, γάντια, ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο, μια κουβέρτα και ένα σπασμένο κόσμημα που βρισκόταν στο δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας , διακοσμημένο με 1.354 διαμάντια, 1.136 τριαντάφυλλα και 56 σμαράγδια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κλάπηκαν εννέα αντικείμενα: ένα σετ κοσμημάτων, ένα κολιέ, σκουλαρίκια, δύο στέμματα—συμπεριλαμβανομένου αυτού της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σπασμένο—και μια καρφίτσα.

Αντιδράσεις και κατάσταση στο μουσείο

Νωρίτερα, η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί δήλωσε στο X: «Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Το μουσείο θα παραμείνει κλειστό για σήμερα (Κυριακή) για «εξαιρετικούς λόγους», σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του X, διαθέσιμη και στα αγγλικά.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο από το εσωτερικό και το εξωτερικό του μουσείου. Σε μία ανάρτηση διακρίνεται μια μακριά σκάλα που εκτείνεται από το έδαφος μέχρι όροφο, ενώ σε άλλη χρήστης περιγράφει το περιστατικό κάνοντας λόγο για «απόλυτο πανικό».

Το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου

Το Λούβρο στο Παρίσι είναι το πιο πολυσύχναστο μουσείο παγκοσμίως, με 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 80% ήταν ξένοι. Ο εκθεσιακός του χώρος φτάνει σχεδόν τα 73.000 τ.μ., μεγαλύτερος από δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Αρχικά χτίστηκε το 1546 ως παλάτι για τη γαλλική βασιλική οικογένεια, με τον Φραγκίσκο Α’ να φιλοδοξεί να φιλοξενεί εκεί τη συλλογή του έργων τέχνης. Οι επόμενοι βασιλιάδες διεύρυναν σημαντικά τις συλλογές, με τον Λουδοβίκο XIV να προσθέτει ακόμη και τη συλλογή του Άγγλου βασιλιά Καρόλου Α’, μετά την εκτέλεσή του στον Αγγλικό Εμφύλιο.

Η συλλογή παρέμεινε κυρίως ιδιωτική μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση και το 1793 το Λούβρο άνοιξε τις πόρτες του ως δημόσια πινακοθήκη. Σήμερα, φιλοξενεί πάνω από 35.000 έργα, συμπεριλαμβανομένης της διάσημης Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, προσελκύοντας καθημερινά περίπου 30.000 επισκέπτες.