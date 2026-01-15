Λευκός Οίκος: «Το Ιράν ανέστειλε 800 εκτελέσεις που ήταν προγραμματισμένες για χθες»

H εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα πως το Ιράν σταμάτησε 800 εκτελέσεις διαδηλωτών που είχαν αρχικά προβλεφθεί να γίνουν χθες και επισήμανε πως «όλες οι επιλογές» παραμένουν στο τραπέζι της αμερικανικής πλευράς.

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχέρανη για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων.

Επιβεβαίωσε επίσης πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.