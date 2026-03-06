Λευκός Οίκος: Τέσσερις έως έξι εβδομάδες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στο Ιράν

Με δηλώσεις της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ στάθηκε στη διάρκεια που αναμένεται να έχουν οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις με έξι εβδομάδες, ενώ «βρίσκονται ήδη σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ίδια ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «διαθέτουν αρκετά αποθέματα όπλων για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες στο Ιράν». Από εκεί και πέρα, η Καρολάιν Λέβιτ τόνισε πως «εξετάζουμε αρκετά πρόσωπα που θα μπορούσαν να ηγηθούν του Ιράν».

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από «παράδοση άνευ όρων».

«Αυτό που εννοεί ο Πρόεδρος είναι ότι όταν αυτός, ως Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, αποφασίσει ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι στόχοι της Επιχείρησης Epic Fury έχουν υλοποιηθεί πλήρως, τότε το Ιράν ουσιαστικά θα βρίσκεται σε κατάσταση άνευ όρων παράδοσης, είτε το λέει ο ίδιος είτε όχι», δήλωσε η Λέβιτ.

Ντόναλντ Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση

Το δικό του μήνυμα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έστειλε με ανάρτησή του την Παρασκευή 6/3 ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε πως δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με άνευ όρων παράδοση.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός/μίας ΜΕΓΑΛΟΥ/ΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ/ΩΝ Ηγέτη/ων, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ (MIGA!).» Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.