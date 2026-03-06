Ντόναλντ Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση

Το δικό του μήνυμα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έστειλε με ανάρτησή του την Παρασκευή 6/3 ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social τόνισε πως δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με άνευ όρων παράδοση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός/μίας ΜΕΓΑΛΟΥ/ΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ/ΩΝ Ηγέτη/ων, εμείς, και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ (MIGA!).» Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Τραμπ: «Οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για αντίποινα λόγω του πολέμου στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Παρασκευή (06/03), ότι «οι Αμερικανοί θα πρέπει να ανησυχούν για αντίποινα λόγω του πολέμου στο Ιράν».

Μιλώντας στο περιοδικό TIME, ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτώμενος αν θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανησυχούν για εγχώριες επιθέσεις, απάντησε «υποθέτω».

Έπειτα ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε: «Αλλά νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα» και συνέχισε λέγοντας: «Το σκεφτόμαστε όλη την ώρα. Το σχεδιάζουμε. Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» .

Την Πέμπτη (05/03) ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ επιχείρησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς ότι δεν θα αντιμετωπίσουν απειλές για την ασφάλεια στις ΗΠΑ, παρά την επικείμενη αποχώρηση της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι έχασαν τη ζωή τους έξι Αμερικανοί, όταν χτύπησε μία αμερικανική εγκατάσταση στο Κουβέιτ ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ωστόσο δεν έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στις ακτές των ΗΠΑ οι επιθέσεις.