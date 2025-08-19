Λευκός Οίκος: Τα “κλικ” του Τραμπ και των Ευρωπαίων Ηγετών από το Οβάλ Γραφείο – “Σαν δάσκαλος με μαθητές”

Το επίκεντρο του κόσμου έγινε ο Λευκός Οίκος το περασμένο 24ωρο μετά την ιστορική συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ μίλησε για μία “πολύ καλή συνάντηση” με τους κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Ειδικότερα στην συνάντηση παραβρέθηκαν μαζί με τον Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, τις οποίες προτίθενται να προσφέρουν ευρωπαϊκές χώρες σε συνεργασία με τις ΗΠΑ με απώτερο σκοπό την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φωτογραφικά κλικ που ανέβασε ο Λευκός Οίκος στον απόηχο της συνάντησης.

Σε κάποια από αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να κάθεται στο γραφείο του και απέναντί του όλοι οι προσκεκλημένοι του στον Λευκό Οίκο. Αρκετοί χρήστες στα social media έγραψαν πως η εικόνα μοιάζει με δάσκαλο που έχει απέναντί του, τους «μαθητές» του. Παράλληλα, υπήρξαν και τα σχετικά ειρωνικά σχόλια από την ρωσική πλευρά με στόχο τον Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες. 📸 Scenes from the Oval Office on an historic day pic.twitter.com/ijs75dayYf August 19, 2025

Τις εικόνες αυτές σχολίασε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμιτρίεφ που έγραψε: «Ο… μπαμπάκας Τραμπ και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

O Ντόναλντ Τραμπ ξενάγησε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αρκετά σημεία του Λευκοί Οίκου και ένα από αυτά ήταν η «γωνία» με τα αναμνηστικά. Φωτογραφία τον παρουσιάζει να δείχνει σε Μακρόν και Ζελένσκι, ένα καπέλο που γράφει: «Τέσσερα ακόμα χρόνια». Trump really loves taking everyone to his merch shop🧢



He gladly showed Zelensky and Macron a cap with the slogan “4 more years.” pic.twitter.com/eRw7e4inpq ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 19, 2025

Το βίντεο που δημιούργησε ο Λευκός Οίκος για την χθεσινή ημέρα και τις συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ: Peace and American leadership are BACK under President Trump. 🇺🇸 pic.twitter.com/C3fy4Ojr0W ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 19, 2025

Ένα ακόμα στιγμιότυπο που ανάρτησε ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη λεζάντα να γράφει: «Κυνηγώντας την Ειρήνη».