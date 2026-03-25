Λευκός Οίκος: «Ο Τραμπ θα εξαπολύσει την κόλαση στο Ιράν αν δεν δεχτεί την ήττα του – Δεν είναι σε αδιέξοδο οι συνομιλίες»

Μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων για ειρήνη στην περιοχή, που προτάθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι είναι έτοιμος για αυστηρή αντίδραση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται, παρά τις διαρροές ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχτεί το αμερικανικό σχέδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποφασίσει πως αν το Ιράν επιμείνει στην άρνησή του, «θα υποστεί ισχυρότερα πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν».

«Ο πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση», τόνισε, προειδοποιώντας την Τεχεράνη να μην υπολογίσει λάθος την κατάσταση. White House on Iran:



Trump does not bluff; he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. pic.twitter.com/SKJJSd5q4y March 25, 2026

Οι 5 όροι της Τεχεράνης για εκεχερία και η επόμενη μέρα

Το Ιράν απέρριψε το σχέδιο Τραμπ, θέτοντας πέντε βασικούς όρους για την εκεχειρία. Αυτοί είναι η πλήρης παύση επιθετικών ενεργειών και δολοφονιών, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, καταβολή αποζημιώσεων, τερματισμός των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα και διεθνής αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι δυνατές όσο οι όροι αυτοί δεν εκπληρώνονται.

Οι ΗΠΑ διαψεύδουν τις ιρανικές δηλώσεις

Αντιθέτως, η CENTCOM χαρακτήρισε τους ιρανικούς ισχυρισμούς «καθαρή φαντασία», επιβεβαιώνοντας ότι το αεροπλανοφόρο παραμένει πλήρως επιχειρησιακό και συνεχίζει τις αποστολές του στη Θάλασσα του Ομάν στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει ήδη «κερδηθεί» και ότι συνομιλεί με «τους κατάλληλους ανθρώπους» στο Ιράν, οι οποίοι «θέλουν απεγνωσμένα να επιτευχθεί συμφωνία».

Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν ότι οι ΗΠΑ «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους» και ότι η Τεχεράνη δεν συμμετέχει σε καμία ειρηνευτική διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πηγές από το Πακιστάν, που παρέδωσε το αμερικανικό σχέδιο στην Τεχεράνη, η πρόταση περιλαμβάνει άρση κυρώσεων, συνεργασία στον πολιτικό πυρηνικό τομέα, περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και πρόσβαση στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τους όρους «υπερβολικούς» και «μαξιμαλιστικούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιράν: Δημοσιοποίησε βίντεο από την επίθεση σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Το Ιράν δημοσιοποίησε βίντεο που, όπως ισχυρίζεται, καταγράφει επίθεση με πυραύλους cruise εναντίον του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln. Iran’s Army announced that it fired coastal cruise missiles targeting the Abraham Lincoln aircraft carrier.



Follow: https://t.co/mLGcUTSA3Q pic.twitter.com/IZSzD4iUBz March 25, 2026

Στα πλάνα που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα, φαίνεται μεγάλος πύραυλος να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό με υψηλή ταχύτητα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι η εκτόξευση πυραύλων μεγάλης εμβέλειας ανάγκασε τον αμερικανικό στόλο να αλλάξει θέση και προειδοποιεί για νέα «ισχυρά πλήγματα».

Αμερικανική ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ προχωρούν σε ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και υποστηρικτικών μονάδων, συνολικού αριθμού περίπου 5.000 στρατιωτών και χιλιάδων ναυτών.

Συγκρούσεις και απώλειες στην περιοχή

Οι συγκρούσεις στην περιοχή έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές απώλειες: περισσότεροι από 1.500 νεκροί στο Ιράν, πάνω από 1.000 στον Λίβανο, 16 στο Ισραήλ και 13 Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν εκτοπιστεί. Παράλληλα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.

Ιρανικές προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην «δοκιμάζουν» την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπιστεί τη χώρα του, ενώ ο ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί τόνισε ότι οποιοσδήποτε εχθρικός στόλος εισέλθει στην εμβέλεια των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων θα αποτελέσει στόχο ισχυρών πλήγματων.

Διάλογος υπό όρους

Το Ιράν επιμένει ότι δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά αναγνωρίζει ότι φιλικές χώρες προσπαθούν να προετοιμάσουν το έδαφος για διάλογο, ο οποίος ελπίζεται να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.