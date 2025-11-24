Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ στάθηκε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι αισιόδοξος για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους η Λίβιτ, «ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, έπειτα από διαπραγματεύσεις στη Γενεύη της Ελβετίας το Σαββατοκύριακο».

«Ο πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Λίβιτ στο Fox News τη Δευτέρα, «και έκτοτε, έχουν υπάρξει πολύ παραγωγικές συζητήσεις μεταξύ της ομάδας εθνικής ασφάλειας του προέδρου και της ουκρανικής αντιπροσωπείας».

.@PressSec on Ukraine peace talks: "We feel as though we're in a very good place… The President deserves a great deal of credit for the amount of energy and effort he has put into trying to bring these two sides to an end of this war. He wants to see the killing stop." pic.twitter.com/uvP6g60JNd— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 24, 2025

Πρόσθεσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πέρασαν την Κυριακή στη Γενεύη, όπου εξέτασαν το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, «με τη συμβολή τόσο της ρωσικής όσο και της ουκρανικής πλευράς». Είπε ότι κατάφεραν να «βελτιστοποιήσουν τα σημεία και έτσι τώρα υπάρχουν μόνο μερικά σημεία διαφωνίας στα οποία οι ομάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται».

Η Λίβιτ τόνισε παράλληλα, ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος σε καιρό ειρήνης», προσθέτοντας, «παραμένει αισιόδοξος και γεμάτος ελπίδα, και γνωρίζω ότι οι ομάδες μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να προσπαθήσουν να τερματίσουν αυτή τη συμφωνία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο μετά τη συνέντευξη, η Λίβιτ δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.