“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία

«Οι ομάδες μας εργάζονται όλο το 24ωρο»

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία
DEBATER NEWSROOM

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ στάθηκε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι αισιόδοξος για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους η Λίβιτ, «ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία, έπειτα από διαπραγματεύσεις στη Γενεύη της Ελβετίας το Σαββατοκύριακο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Λίβιτ στο Fox News τη Δευτέρα, «και έκτοτε, έχουν υπάρξει πολύ παραγωγικές συζητήσεις μεταξύ της ομάδας εθνικής ασφάλειας του προέδρου και της ουκρανικής αντιπροσωπείας».

Πρόσθεσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ πέρασαν την Κυριακή στη Γενεύη, όπου εξέτασαν το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, «με τη συμβολή τόσο της ρωσικής όσο και της ουκρανικής πλευράς». Είπε ότι κατάφεραν να «βελτιστοποιήσουν τα σημεία και έτσι τώρα υπάρχουν μόνο μερικά σημεία διαφωνίας στα οποία οι ομάδες μας συνεχίζουν να εργάζονται».

Η Λίβιτ τόνισε παράλληλα, ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος σε καιρό ειρήνης», προσθέτοντας, «παραμένει αισιόδοξος και γεμάτος ελπίδα, και γνωρίζω ότι οι ομάδες μας εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να προσπαθήσουν να τερματίσουν αυτή τη συμφωνία».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο μετά τη συνέντευξη, η Λίβιτ δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ