Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία άκουσε το μήνυμα του Τραμπ – Συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό»

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σήμερα (04.03) κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η Ισπανία συμφώνησε τις τελευταίες ώρες να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό.

Όπως ανέφερε, «άκουσαν το μήνυμα του προέδρου δυνατά και καθαρά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην αλλαγή στάσης της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με την ίδια, ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται ήδη σε συντονισμό με τους ισπανούς ομολόγους του, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος ή τη μορφή της συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η άρνηση της Ισπανίας να επιτρέψει τη χρήση ισπανικών βάσεων για την εκκίνηση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, εξέλιξη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του προέδρου Τραμπ, ο οποίος φέρεται να απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη χώρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ισπανική πλευρά σχετικά με τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.