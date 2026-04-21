Ισπανία: Ατύχημα για τον “βασιλιά των ταυρομάχων” – Το κέρατο του ταύρου τον διαπέρασε και του έκανε πληγή 10 εκατοστών (βίντεο)

Από ένα σοβαρό ατύχημα σημαδεύτηκε ταυρομαχία στην Σεβίλλη της Ισπανίας με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμού διάσημου ταυρομάχου.

Ο «βασιλιάς των ταυρομάχων», Μοράντε ντε λα Πουέμπλα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇪🇸 | NOW: Luego de la cornada, el torero Morante de la Puebla sells his emergency operation and publicizes his doctor: "Inherited by a torus in the posterior anal margin with a tray of 10cm, partially damaging the anal sphincter muscles and with perforation in the posterior face… pic.twitter.com/l2mOTclzdu— K13 News (@K13News) April 20, 2026

Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας καθώς αιμορραγούσε.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού.

Η κατάσταση της υγείας του ταυρομάχου μετά την περίπλοκη επέμβαση έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η μυϊκή βλάβη είναι σοβαρή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης – μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή δεδομένης της φύσης και της θέσης του τραύματος.