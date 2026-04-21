Ισπανία: Ατύχημα για τον “βασιλιά των ταυρομάχων” – Το κέρατο του ταύρου τον διαπέρασε και του έκανε πληγή 10 εκατοστών (βίντεο)
Η κατάσταση του Μοράντε ντε λα Πουέμπλα κρίνεται πολύ σοβαρή
Από ένα σοβαρό ατύχημα σημαδεύτηκε ταυρομαχία στην Σεβίλλη της Ισπανίας με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμού διάσημου ταυρομάχου.
Ο «βασιλιάς των ταυρομάχων», Μοράντε ντε λα Πουέμπλα τραυματίστηκε σοβαρά όταν το κέρατο του ταύρου καρφώθηκε στα οπίσθιά του.
Μετά το χτύπημα που προκάλεσε τραυματισμό 10 εκατοστών στο ορθό του ντε λα Πουέμπλα, ο ταυρομάχος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός της αρένας καθώς αιμορραγούσε.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο εσωτερικός τραυματισμός που προκάλεσε ο ταύρος.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν o ντε λα Πουέμπλα υπέστη βαθύ τραύμα κοντά στον πρωκτό, με βλάβη στους μύες του σφιγκτήρα και διάτρηση στο τοίχωμα του ορθού.
Η κατάσταση της υγείας του ταυρομάχου μετά την περίπλοκη επέμβαση έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ σοβαρή».
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενώ η μυϊκή βλάβη είναι σοβαρή, ο μεγαλύτερος κίνδυνος έγκειται στον υψηλό κίνδυνο μόλυνσης – μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή επιπλοκή δεδομένης της φύσης και της θέσης του τραύματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις