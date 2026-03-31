Λευκός Οίκος: «Έτοιμος ο στρατός να αποτρέψει επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς»

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να αποτρέψει οποιεσδήποτε επιθέσεις από το Ιράν σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς στην ευρύτερη περιοχή.

Κάπως έτσι, απάντησε στις απειλές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και ήταν έτοιμος να περιορίσει τυχόν επιθέσεις από το Ιράν, όπως αποδεικνύεται από την πτώση κατά 90% των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το τρομοκρατικό καθεστώς», λέει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν επιθυμεί να κατονομαστεί.

Το IRGC δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι θα στοχεύσει αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή από αύριο σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Συμβουλεύουμε τους εργαζομένους… προκειμένου να διαφυλάξουν τη ζωή τους, να εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους. Οι κάτοικοι που ζουν γύρω από αυτές τις τρομοκρατικές εταιρείες σε όλες τις χώρες της περιοχής θα πρέπει επίσης να εκκενώσουν την περιοχή σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από αυτές τις τοποθεσίες και να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος», ανέφεραν στην ανακοίνωση τους.

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις:

Cisco

HP

Intel

Oracle

Microsoft

Apple

Google

Meta

IBM

Dell

Planter

Nvidia

JP Morgan

Tesla

GE

Spire Solutions

G42

Boeing