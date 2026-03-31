Τραμπ: Δεν σκέφτομαι καν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, είναι τόσο βαθιά θαμμένο

Νέες δηλώσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν παραχώρησε την Τρίτη 31/3 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν σκέφτεται καν» τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, του οποίου η ανάκτηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να βιαστεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν το σκέφτομαι καν. Ξέρω απλώς ότι είναι τόσο βαθιά θαμμένο που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε» να το φτάσει, δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News σε τηλεφωνική συνέντευξη, αναφερόμενος στις περσινές επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται τα αποθέματα.

«Είναι εκεί βαθιά… Ακόμα και χωρίς πόλεμο, δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν. Οπότε… είναι αρκετά ασφαλές. Αλλά θα πάρουμε μια απόφαση», προσθέτει.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι αναβάλλει την απόσυρση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων από την περιοχή που θα χρειάζονταν για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ, την κεντρική οδό μεταφοράς πετρελαίου που έχει μπλοκαριστεί από το Ιράν, ενώ επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετείχαν στην προσπάθεια. «Κάποια στιγμή θα [αποσύρω τις αμερικανικές δυνάμεις], όχι ακόμα. Αλλά οι χώρες πρέπει να παρέμβουν και να το φροντίσουν. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί», λέει ο Τραμπ.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απάντησαν ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς να τους συμβουλευτούν, αλλά τώρα απαιτούν τη βοήθειά τους για ένα πρόβλημα για το οποίο δεν ήταν εξαρχής υπεύθυνοι.

Όταν ρωτήθηκε πότε ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί εντελώς, ο Τραμπ δεν δεσμεύεται και πάλι. «Δεν θα αργήσει», λέει.

«Θα έλεγα ότι είμαστε δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ισχυρίζεται ο Τραμπ, παρόλο που ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες και ότι ο πόλεμος βρίσκεται τώρα στην πέμπτη εβδομάδα του. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι το Ιράν θα χρειαστεί «10 χρόνια για να ανοικοδομηθεί» μετά τον πόλεμο.

Τραμπ: Τι λέει για την επίθεση στο Ισφαχάν

Μιλώντας στην εφημερίδα New York Post, χαρακτήρισε την αμερικανική επιδρομή κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν «όμορφη», αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τι συνέβη από τον βομβαρδισμό. «Θα βγει, αλλά ήταν απλώς άλλη μια από τις υπέροχες περιοχές τους που φροντίσαμε», είπε στην Post.

«Αυτή ήταν μια ομορφιά. Αυτό ήταν κάτι που ανατινάξαμε. Αυτή ήταν μια έκρηξη» ανέφερε.

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι πιστεύει πως το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «αυτόματα» από «όποιον ελέγχει το πετρέλαιο». Το ουσιαστικό κλείσιμο του στενού έχει στραγγαλίσει τη ροή πετρελαίου διεθνώς, στέλνοντας τις τιμές σε όλο τον κόσμο στα ύψη. «Λοιπόν, νομίζω ότι θα ανοίξει αυτόματα, αλλά η δική μου στάση είναι ότι έχω εξαλείψει τη χώρα», δήλωσε στην Post. «Δεν τους έχει απομείνει καμία δύναμη και ας πάνε οι χώρες που χρησιμοποιούν το στενό και ας το ανοίξουν… γιατί φαντάζομαι ότι όποιος ελέγχει το πετρέλαιο θα χαρεί πολύ να ανοίξει το στενό».

Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρο μας από την 1η Απριλίου αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή από την 1η Απριλίου σε αντίποινα για τις επιθέσεις στο Ιράν, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Συμβουλεύουμε τους εργαζομένους… προκειμένου να διαφυλάξουν τη ζωή τους, να εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους. Οι κάτοικοι που ζουν γύρω από αυτές τις τρομοκρατικές εταιρείες σε όλες τις χώρες της περιοχής θα πρέπει επίσης να εκκενώσουν την περιοχή σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από αυτές τις τοποθεσίες και να μετακινηθούν σε ασφαλές μέρος», ανέφεραν στην ανακοίνωση τους.

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις:

Cisco

HP

Intel

Oracle

Microsoft

Apple

Google

Meta

IBM

Dell

Planter

Nvidia

JP Morgan

Tesla

GE

Spire Solutions

G42

Boeing