Λευκός Οίκος: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας για νέα αίθουσα χορού (Βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, με δορυφορικές εικόνες να αποτυπώνουν το μέγεθος της παρέμβασης που πραγματοποιείται ώστε να κατασκευαστεί η νέα αίθουσα χορού που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει εξαφανιστεί πλέον η πτέρυγα που παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας, με τους εκσκαφείς να έχουν απομακρύνει σωρούς από μπάζα και συντρίμμια.

Picture of the White House East Wing demolition taken on my flight out of DCA. pic.twitter.com/57ALkAMu3l— Katie Harbath (@katieharbath) October 23, 2025

Στο σημείο όπου υπήρχε το κλασικό περιστύλιο, ένα μηχάνημα συνεχίζει να μαζεύει τα υπολείμματα της κατεδάφισης, ενώ η χαρακτηριστική κιονοστοιχία που ένωνε την Ανατολική Πτέρυγα με το κυρίως κτίριο του Λευκού Οίκου έχει σχεδόν ολοκληρωτικά αφαιρεθεί. Μόνο ένα μικρό τμήμα της, αυτό που εφάπτεται στην Προεδρική Κατοικία, παραμένει ανέπαφο.

Δίπλα στο εργοτάξιο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το νέο ballroom, το οποίο θα αντικαταστήσει την κατεδαφισμένη πτέρυγα. Ένα μικρό τμήμα έχει σκαφτεί, πιθανώς για τη θεμελίωση του νέου κτιρίου, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίζεται μπετονιέρα σταθμευμένη μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών, έτοιμη να αναλάβει δράση.

Το έργο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις

Μιλώντας στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι το έργο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις από τις αρχικές προβλέψεις, ωστόσο τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι «απολύτως διαφανής» ως προς την πορεία του.

«Όταν αυτό το σχέδιο παρουσιάστηκε, ο πρόεδρος μού ζήτησε να το ανακοινώσω δημόσια και να δείξω τα πρώτα σχέδια. Με κάθε κατασκευαστικό έργο προκύπτουν αλλαγές στην πορεία, καθώς αξιολογούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε ενήμερους, απλώς εμπιστευθείτε τη διαδικασία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μια νέα αίθουσα δεξιώσεων θέλει να προσθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο προεδρικό συγκρότημα, δημιουργώντας συζητήσεις για το εύρος των παρεμβάσεων στον Λευκό Οίκο και για το κατά πόσο η κατεδάφιση ολόκληρης πτέρυγας αλλοιώνει τον χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου.