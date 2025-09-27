Λαβρόφ: Ρίχνει λάδι στην φωτιά με προκλητικές δηλώσεις – “Στην Γερμανία αναβιώνει ο ναζισμός, έχουν τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ”

Ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τη «στρατιωτική ρητορική» της Γερμανίας, με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών να κατηγορεί τη χώρα ότι στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, αναφερόμενος στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας.

«Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις πολύ βαθιές μας ανησυχίες», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού», συνέχισε.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Από την άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, η Γερμανία στοχεύει να γίνει η αιχμή του δόρατος του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, δεδομένης της ρωσικής απειλής και της αμερικανικής αποδέσμευσης.

Ο Γερμανός υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα πακέτο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2030 για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο. Παράλληλα είπε πως η χώρα θα μπει σε κούρσα εξοπλισμών» στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια μέρα, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε επίσης τριήμερα γυμνάσια στο Αμβούργο. Σενάριο: μια στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, γειτόνων της Ρωσίας.

«Ο (Γερμανός) καγκελάριος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι στόχος του είναι να κάνει τη Γερμανία, για άλλη μια φορά, την κορυφαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Και όταν κάποιος σε μια χώρα που διέπραξε τα εγκλήματα του ναζισμού, του φασισμού και του Ολοκαυτώματος (…) ισχυρίζεται ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει ξανά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, αυτό καταδεικνύει μια αδύναμη ιστορική μνήμη, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», κατέληξε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλη στρατιωτική άσκηση στον Αμβούργο

Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο από τον Ψυχρό Πόλεμο βρίσκεται σε εξέλιξη στην χανσεατική πόλη, σε συνεργασία με πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με έμφαση στις νέου τύπου απειλές. Κατά της άσκησης οργανώνονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες από την Αριστερά.

Η Bundeswehr, από κοινού με την αστυνομία, την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική, πραγματοποιεί τριήμερη άσκηση με προσομοίωση περιστατικών κατασκοπείας, επίθεσης με drone, δολιοφθοράς και με μεγάλο αριθμό τραυματιών. Η άσκηση Red Storm Bravo αφορά την εκπαίδευση για την περίπτωση που ξεσπάσει στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορα ενός κράτους της Βαλτικής και η κυβέρνησή του επικαλεστεί την διαδικασία έκτακτης ανάγκης του ΝΑΤΟ, κάτι που θα σήμαινε ότι χιλιάδες ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες θα έπρεπε να περάσουν από την Γερμανία καθ’ οδόν προς την ανατολική πλευρά της Συμμαχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την άσκηση Red Storm Alpha, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο τον Σεπτέμβριο του 2024, η τρέχουσα άσκηση αποτελεί την μεγαλύτερη στρατιωτική κίνηση στην περιοχή από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Το 1989 το Αμβούργο ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη βάση της Bundeswehr στην Γερμανία, αλλά σήμερα δεν σταθμεύουν στην περιοχή ούτε πολεμικά πλοία ούτε τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς σχεδόν όλα τα στρατόπεδα έχουν στο μεταξύ μετατραπεί σε περιοχές κατοικίας. Η πόλη παραμένει ωστόσο σημαντικός κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης του ΝΑΤΟ και λόγω του λιμανιού της θα μπορούσε να καταστεί το σημαντικότερο σημείο μεταφόρτωσης για την μεταφορά ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού προς την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο της άσκησης, στην οποία συμμετέχουν περίπου 500 στρατιώτες, αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Θέλουμε να συνδέσουμε φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια. Είναι ο μόνος τρόπος να καταστούμε ικανοί να αμυνθούμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι το σενάριο που θέτει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο επικεφαλής της Διοίκησης Αμβούργου Κουρτ Λέοναρντς στο περιοδικό Der Spiegel.

Δεδομένου ότι η Γερμανία έχει γίνει λιγότερο εξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο, τα λιμάνια έχουν αναλάβει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό, με τερματικούς σταθμούς LNG ή την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. «Η ενεργειακή μετάβαση και μια νέα εποχή συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και η Ρωσία θα μπορούσε να θέλει να χτυπήσει και τα δύο μονομιάς. Γι’ αυτό τα λιμάνια βρίσκονται παραδοσιακά πάντα στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων», τόνισε στο περιοδικό ο επικεφαλής της Κεντρικής Ένωσης Διαχείρισης Γερμανικών Λιμένων Φλόριαν Κάιζενγκερ και εξήγησε ότι τα γερμανικά λιμάνια δεν είναι κατάλληλα για πόλεμο, καθώς χρειάζονται ενισχυμένα τείχη στις αποβάθρες, περισσότερα σημεία κατάλληλα για φορτία βαρέως τύπου, κυβερνοασφάλεια και άμυνα από drones. «Βρισκόμαστε ήδη σε έναν σιωπηλό πόλεμο», δήλωσε ο κ. Κάιζινγκερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πνεύμα ο διοικητής Λέοναρντς δήλωσε ακόμη ότι, όταν σχεδιαζόταν η άσκηση, τον περασμένο Δεκέμβριο, η άμυνα σε drones αποτελούσε κεντρικό σημείο στα πιθανά σενάρια, «αλλά στο μεταξύ η πραγματικότητα μας έχει προλάβει». Ο ίδιος ανέφερε ότι έχουν επανειλημμένα φέτος εντοπιστεί drones πάνω από γερμανικά στρατόπεδα. Σύμφωνα με την γερμανική νομοθεσία, η Bundeswehr επιτρέπεται να καταρρίπτει drones μόνο απευθείας πάνω από στρατιωτικό έδαφος, αλλά συχνά κινούνται τόσο γρήγορα που είναι αδύνατο να καταρριφθούν, εξήγησε ο γερμανός αξιωματικός και πρόσθεσε ότι σε αυτή την περίπτωση τα δίχτυα ίσως είναι καταλληλότερη επιλογή, όπως και οι συσκευές που παρεμποδίζουν τα ραδιοσήματα. Στην άσκηση Red Storm Bravo γίνεται εκπαίδευση και σε αυτά τα συστήματα.

Ο Κουρτ Λέοναρντς επισήμανε ακόμη ότι η άσκηση εσκεμμένα δεν πραγματοποιείται εντός στρατοπέδου αλλά δημοσίως, προκειμένου «να δείξουμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ». Εκατοντάδες διαδηλωτές εξέφρασαν ωστόσο την αντίθεσή τους στην στρατιωτική άσκηση. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις του Κόμματος της Αριστεράς με οργανώσεις της περιοχής, με πλακάτ που έγραφαν συνθήματα όπως «Κάτω το ΝΑΤΟ» και «Καμία πολεμική άσκηση στην πόλη μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λαβρόφ προς ΝΑΤΟ: “Αν επιτεθείτε, θα απαντήσουμε”

Η Ρωσία φαίνεται αποφασισμένη να κλιμακώσει την στάση της κατά του ΝΑΤΟ και της Δύσης, τουλάχιστον όπως φάνηκε στην ομιλία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στον ΟΗΕ.

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις» είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Παράλληλα προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβίασης του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία δεν έχει και δεν είχε ποτέ τέτοιες προθέσεις. Αλλά οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε δε τη Δύση ότι «σαμποτάρει» τη διπλωματία πιέζοντας για την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η πρόταση της Ρωσίας και της Κίνας να αναβληθεί για έξι μήνες η επανεπιβολή των κυρώσεων του ΟΗΕ στο Ιράν δεν πέρασε χθες από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αφού μόνο τέσσερις χώρες υπερψήφισαν το σχέδιο ψηφίσματος.

Η απόρριψη της πρότασης «εξέθεσε την πολιτική της Δύσης να σαμποτάρει την επιδίωξη εποικοδομητικών λύσεων», τόνισε ο Λαβρόφ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό».

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξαπέλυσε οξεία κριτική κατά του Ισραήλ κατηγορώντας το ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή, επιφυλάσσοντας παράλληλα προειδοποιήσεις κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ενάντια σε «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά της Ρωσίας».

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές του ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε.

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον Ισραηλινών αμάχων από μαχητές της Χαμάς. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις στυγνές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων ή για τρομοκρατικές επιθέσεις», τόνισε επίσης ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Έκρινε τις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης ως «συλλογική τιμωρία» για τους Παλαιστίνιους. Επιπρόσθετα είπε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης». «Στην πραγματικότητα, πρόκειται ουσιαστικά για μια απόπειρα πραξικοπήματος που στοχεύει στον ενταφιασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ σχετικά με τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους», σημείωσε.