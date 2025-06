Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Λας Βέγκας, κοντά στα διάσημα σιντριβάνια Bellagio, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί της ανταποκρίνονται σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο τετράγωνο 3600 της S. Las Vegas Boulevard, διευκρινίζοντας ότι το συμβάν δεν έγινε μέσα σε καζίνο. Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση πεζών και οχημάτων.

Άγνωστο παραμένει αν υπάρχουν κι άλλοι νεκροί οι τραυματίες.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να είναι από την επίθεση, ένας άνδρας φαίνεται να έχει λεκτική διαμάχη με μια γυναίκα μπροστά από την πινακίδα με τα μπαλόνια έξω από το Paris Las Vegas, που βρίσκεται απέναντι από τα σιντριβάνια Bellagio.

Άμεσα όσοι βρίσκονται στο σημείο πέφτουν στο έδαφος και η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει ανάμεσα σε στριγκλιές: «Με δουλεύεις;».

Σε άλλα βίντεο φαίνονται άνθρωποι στο έδαφος που εικάζεται ότι είναι τραυματίες.

Bellagio Hotel & Casino Evacuated Amid Unconfirmed Shooting Reports in Las Vegas



The Bellagio Hotel & Casino in Las Vegas has been evacuated following unconfirmed reports of a possible shooting.



Authorities have not yet confirmed details, but emergency protocols were activated… pic.twitter.com/85qqfF7MlG