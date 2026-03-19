Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι – «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Κουρίου

Κύπρος: Ήχησαν σειρήνες στο Ακρωτήρι – «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας»
Γεράσιμος Λυμπέρης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 19/3 στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως ανέφεραν οι Αρχές με ανακοίνωση τους.

Συγκεκριμένα, στους κατοίκους του Ακρωτηρίου στάλθηκε η ενημέρωση πως «υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες.

