Κύπρος: Ποιος είναι ο Ιρανός στρατηγός που απειλεί με νέα πλήγματα – Τι εξετάζει η Λευκωσία

Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, εξετάζοντας κάθε πληροφορία που ενδέχεται να συνδέεται με την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις αναφορές για επιθέσεις στο Ακρωτήρι.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στο πλαίσιο των ερευνών αξιολογείται και βίντεο που διακινήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων, στο οποίο φέρεται αξιωματικός του ιρανικού στρατού να εκφράζει πρόθεση πλήγματος κατά αμερικανικών στόχων στην Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται να δημιουργήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε ενδελεχή ανάλυση τόσο της αυθεντικότητας όσο και του ακριβούς περιεχομένου του μηνύματος. 🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y— Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Την ίδια ώρα, η Λευκωσία έχει απευθυνθεί σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε τρίτες χώρες, ζητώντας συνδρομή αντίστοιχη με εκείνη που παρέχει η Ελληνική Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με ευρωπαϊκούς θεσμούς και ηγεσίες, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, έχει ενισχυθεί σε καθημερινή βάση η φρούρηση κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφάλειας.

Εντός της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τρίτη, αναμένεται στην Κύπρο η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Τζούλι Ντέιβις, η οποία θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος θα συναντηθεί και με τον Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, ο οποίος μεταβαίνει επίσης στην Κύπρο.