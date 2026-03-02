Κύπρος: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι – «Μας έπιασαν στον ύπνο, ακούγαμε αεροπλάνα και σειρήνες» (Βίντεο)

Έντονη ανησυχία και αγωνία επικρατούν στους κατοίκους του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, οι οποίοι μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους περιέγραψαν ότι έζησαν μια νύχτα τρόμου.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για σκηνές χάους, με την έκρηξη να ταράζει την περιοχή και τις σειρήνες να ηχούν ασταμάτητα για ώρες. Πολλοί αναφέρουν ότι ξύπνησαν έντρομοι, χωρίς να έχουν σαφή ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβαινε.

«Ακούσαμε την έκρηξη, οι γυναίκες τα μωρά είχαμε πρόβλημα. έχω το σπίτι μου που να φύγω να πάω. Ακούσαμε βόμβα έτρεχαν με τα αεροπλάνα και ακούγαμε τις σειρήνες ήταν απελπιστικές», αναφέρει ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στιγμές έντονης αγωνίας και αβεβαιότητας. «Η ώρα 12 πήγα να ξαπλώσω άρχισαν οι σειρήνες και έπαιζαν για 4 ώρες άκουσα έκρηξη τα μωρά εκλέγαν πανικοβλημένοι πήγαμε αρπάξαμε βαλίτσες και να φύγουμε.

Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Δεν ξέραμε που να πάμε, πήγαμε στο κάστρο του Κολοσίου και μείναμε στο αυτοκίνητο. Ανησυχήσαμε δεν είχαμε μήνυμα από κανένα τι γινόταν», περιγράφει.

Η ανησυχία για το ενδεχόμενο νέου χτυπήματος παραμένει έντονη, με κατοίκους να εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια της περιοχής.

«Δεν ξέρουμε τι θα επακολουθήσει. Πιστεύουμε ότι θα μας χτυπήσουν ξανά. Κινδυνεύει το Ακρωτήρι και η Λεμεσός. Μας έπιασαν στον ύπνο» υπογραμμίζει κάτοικος της περιοχής.

Σε ξενοδοχεία 80 κάτοικοι του Ακρωτηρίου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας 80 κάτοικοι του Ακρωτηρίου μεταφέρθηκαν προληπτικά σε ξενοδοχειακές μονάδες της Λεμεσού. Πρόκειται κυρίως για άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και για οικογένειες με βρέφη, οι οποίοι θα παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η φιλοξενία πολιτών σε καθορισμένο χώρο της Πολιτικής Άμυνας, σε δημοτικό σχολείο της περιοχής. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κάτοικοι που επέλεξαν να παραμείνουν στις οικίες τους, με μέλη της Πολιτικής Άμυνας να τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα μετακίνησης σε ασφαλέστερο χώρο, εφόσον το επιθυμούν και για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σημειώνεται ότι δεν έχει δοθεί οδηγία για υποχρεωτική απομάκρυνση πολιτών από τα σπίτια τους.