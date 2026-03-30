Κύπρος: Κατήγγειλε την Τουρκία στον ΟΗΕ για νέες αεροναυτικές παραβιάσεις

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατήγγειλε την Τουρκία για νέες αεροναυτικές παραβιάσεις, σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που κυκλοφόρησε ως έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας με τον αριθμό S/2026/240.

Η Λευκωσία κάνει λόγο για παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου, των διεθνών κανονισμών εντός του FIR Λευκωσίας και των χωρικών της υδάτων κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ, οι ενέργειες αυτές συνιστούν «συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Στα παραρτήματα της επιστολής καταγράφονται συνολικά 305 αεροπορικές και 33 ναυτικές παραβιάσεις. Από αυτές, 81 αφορούν τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs) και 44 οπλισμένα μαχητικά, ενώ επισημαίνεται και η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών ασκήσεων με τέσσερις παράνομες NOTAM.

Τα μέσα που εισήλθαν παράνομα στον εναέριο χώρο περιλαμβάνουν UAV τύπου BAYRAKTAR TB-2, ANKA, AKINCI και AKSUNGUR, μαχητικά F-16 και RF-4, μεταγωγικά ATR-72, CN-235, A-400, καθώς και στρατιωτικά ελικόπτερα AS-532 και EC-135.

Στο ναυτικό επίπεδο, η Λευκωσία καταγράφει επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις χωρικών υδάτων από τουρκικά πολεμικά και βοηθητικά πλοία, όπως τα «KARATAS», «KILIÇ», «YILDIZ», «GİRESUN», «TUFAN», «KALKAN» και «KDZ EREGLI», τα οποία παραβίασαν τα χωρικά ύδατα και χρησιμοποίησαν παρανόμως τα κλειστά λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας.

Η κυπριακή πλευρά συνδέει τις παραβιάσεις αυτές με την καθημερινή παρουσία των τουρκικών δυνάμεων και την ενίσχυση στρατιωτικών υποδομών στα κατεχόμενα, τονίζοντας ότι υπονομεύουν την ασφάλεια των Κυπρίων και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες επανέναρξης διαπραγματεύσεων για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής Απεσταλμένης για επανέναρξη συνομιλιών, με στόχο μια «διαρκή, συνολική και δίκαιη λύση στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.