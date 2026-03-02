Κύπρος για το drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι: “Περιορισμένες ζημιές, είμαστε σε συντονισμό με Βρετανία”

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μη επανδρωμένο drone προσέκρουσε στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι στη Λεμεσό της Κύπρου, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές και χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.

Η κυπριακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και τόνισε πως βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το περιστατικό αφορούσε μη επανδρωμένο drone, το οποίο προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές». Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα…— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. RAF Akrotiri Base in Cyprus Hit by Explosions Around Midnight After Security Threat Declaredhttps://t.co/9QdZBnk17b#IranWar #Israel #IsraelIranWar pic.twitter.com/MS0fhl4NNV ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 1, 2026

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇬🇧Reports are spreading that an attack was carried out with Iranian Shahid-type kamikaze drones on the British Akrotiri Royal Air Force base in Cyprus.



🔹 There is also a version about a piloted aircraft crash… pic.twitter.com/8R6U3eoxeA — Visioner (@visionergeo) March 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail, αργά το βράδυ της Κυριακής, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα χθες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία δίνει την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βάσεις της για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό αφορά συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή όλες.