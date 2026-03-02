Κύπρος για το drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι: “Περιορισμένες ζημιές, είμαστε σε συντονισμό με Βρετανία”
Σε διαρκή συνεδρίαση το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μη επανδρωμένο drone προσέκρουσε στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι στη Λεμεσό της Κύπρου, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές και χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή θύματα.
Η κυπριακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και τόνισε πως βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, το περιστατικό αφορούσε μη επανδρωμένο drone, το οποίο προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».
«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.
Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail, αργά το βράδυ της Κυριακής, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.
Εν τω μεταξύ, νωρίτερα χθες, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία δίνει την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσει βάσεις της για τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό αφορά συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή όλες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις