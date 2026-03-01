Κύπρος: Σε κατάσταση συναγερμού η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι μετά από αναφορές για έκρηξη
Σε επιφυλακή οι Αρχές
Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, έπειτα από χτύπημα αγνώστου αντικειμένου εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού της Κύπρου.
Σύμφωνα με το politis.com.cy περίπου τα μεσάνυχτα, ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν στην εν λόγω περιοχή, ενώ έχει σημάνει συναγερμός και στις Κυπριακές Αρχές. Να σημειωθεί ότι ο συναγερμός δεν έληξε, με τις Αρχές τόσο των Βρετανικών Βάσεων, όσο και των Κυπριακών Αρχών να είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενο νέο χτύπημα. Παράλληλα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Όπως μετέδωσε η Cyprus Mail οι αρχές των βάσεων έδωσαν επίσης οδηγίες στο προσωπικό να «παραμείνει στις θέσεις του και να αναμένει περαιτέρω οδηγίες», προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις» , καθώς η έκρηξη και οι ήχοι σειρήνας ακούστηκαν στη γειτονική Λεμεσό.
BREAKING:
Initial reports of an Iranian strike having targeted the UK’s Akrotiri military base in Cyprus.
Reports of a loud bang in the area. pic.twitter.com/aDKV7XkQTw— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το drone που έπληξε την Κύπρο μπορεί να ήταν ένα Shahed 136 – ένα drone μονής κατεύθυνσης που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τόσο σε ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ όσο και από τον ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του με την Ουκρανία.
Νωρίτερα, οι βρετανικές βάσεις είχαν κηρύξει «απειλή για την ασφάλεια» λίγο πριν τα μεσάνυχτα .
Πηγές ενημέρωσαν την Cyprus Mail ότι το προσωπικό στη βάση ενημερώθηκε για την απειλή και έλαβε οδηγίες να «επιστρέψει στα σπίτια του και να παραμείνει μέσα μέχρι νεωτέρας».
Τους είπαν επίσης να «απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ογκώδη, συμπαγή έπιπλα» και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.
