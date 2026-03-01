Κύπρος: Σε κατάσταση συναγερμού η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι μετά από αναφορές για έκρηξη

Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, έπειτα από χτύπημα αγνώστου αντικειμένου εντός της στρατιωτικής περιφραγμένης περιοχής στο Ακρωτήρι Λεμεσού της Κύπρου.

Σύμφωνα με το politis.com.cy περίπου τα μεσάνυχτα, ακούστηκαν μαχητικά αεροσκάφη να πετούν στην εν λόγω περιοχή, ενώ έχει σημάνει συναγερμός και στις Κυπριακές Αρχές. Να σημειωθεί ότι ο συναγερμός δεν έληξε, με τις Αρχές τόσο των Βρετανικών Βάσεων, όσο και των Κυπριακών Αρχών να είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενο νέο χτύπημα. Παράλληλα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Όπως μετέδωσε η Cyprus Mail οι αρχές των βάσεων έδωσαν επίσης οδηγίες στο προσωπικό να «παραμείνει στις θέσεις του και να αναμένει περαιτέρω οδηγίες», προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις» , καθώς η έκρηξη και οι ήχοι σειρήνας ακούστηκαν στη γειτονική Λεμεσό.

BREAKING:



Initial reports of an Iranian strike having targeted the UK’s Akrotiri military base in Cyprus.



Reports of a loud bang in the area. pic.twitter.com/aDKV7XkQTw— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το drone που έπληξε την Κύπρο μπορεί να ήταν ένα Shahed 136 – ένα drone μονής κατεύθυνσης που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τόσο σε ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ όσο και από τον ρωσικό στρατό κατά τη διάρκεια του πολέμου του με την Ουκρανία.

Video of the possible missile/ drone strike on RAF Akrotiri in Cyprus. UK sovereign territory.#Iran #Israel #USA pic.twitter.com/Zp0PjPz1mY— Political Monitor (@PoliticalMonitr) March 1, 2026

Νωρίτερα, οι βρετανικές βάσεις είχαν κηρύξει «απειλή για την ασφάλεια» λίγο πριν τα μεσάνυχτα .

Πηγές ενημέρωσαν την Cyprus Mail ότι το προσωπικό στη βάση ενημερώθηκε για την απειλή και έλαβε οδηγίες να «επιστρέψει στα σπίτια του και να παραμείνει μέσα μέχρι νεωτέρας».

Faytuks Network: We managed to find this video from a live camera in Cyprus from around 30 minutes ago pic.twitter.com/5JpdztSrYY— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 1, 2026

Τους είπαν επίσης να «απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από ογκώδη, συμπαγή έπιπλα» και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.