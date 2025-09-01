Κυλλήνη: Σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης σε πλοίο – Καταδικάστηκε ο δράστης σε 11 μήνες

Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν το περασμένο Σάββατο (30/08), σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κεφαλονιά – Κυλλήνη.

Σύμφωνα με όσα γράφει το PatrisNews, το περιστατικό έγινε στο επιβατικό πλοίο που είχε αναχωρήσει από τη Σάμη Κεφαλληνίας. Ο πλοίαρχος του καραβιού, ενημέρωσε το Λιμαναρχείο Κυλλήνης ότι ένας 47χρονος αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας με ασελγείς πράξεις προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια μιας 18χρονης φοιτήτριας, επίσης υπήκοο της Αλβανίας, την στιγμή που και οι δύο βρίσκονταν στις αεροπορικές θέσεις του πλοίου, την ώρα μάλιστα που η κοπέλα κοιμόταν.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας της κοπέλας και άλλοι επιβάτες είδαν τον 47χρονο και άμεσα ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος με την σειρά του επικοινώνησε με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Σε επιτήρηση τέθηκε ο αλλοδαπός από το προσωπικό του πλοίου, μέχρι να φτάσει το πλοίο στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Συνελήφθη ο 47χρονος

Με το που έφτασε το πλοίο στο λιμάνι συνελήφθη ο κατηγορούμενος από άνδρες της Λιμενικής Αρχής Κυλλήνης, και σχηματίσθηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας οδηγήθηκε ο 47χρονος και μετά την σε βάρος του κίνηση της ποινικής δίωξης για το συγκεκριμένο αδίκημα, που διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, τον παρέπεμψε να δικαστεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η δίκη στο αυτόφωρο έγινε το πρωί της Δευτέρας (01/09), με τον 47χρονο να κρίνεται ένοχος και να καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 11 μηνών.