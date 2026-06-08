Παρολίγον τραγωδία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: ΙΧ παραβίασε το κόκκινο και πέρασε “ξυστά” από μηχανή (βίντεο)

Ένα σοβαρό περιστατικό που θα μπορούσε να έχει καταλήξει σε τραγωδία καταγράφηκε τα ξημερώματα της 6ης Ιουνίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα που είναι τοποθετημένη πάνω σε μοτοσικλέτα και καταγράφει την πορεία του αναβάτη κατά μήκος της λεωφόρου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο, ένα γκρι αυτοκίνητο εμφανίζεται να κινείται κάθετα στη Βουλιαγμένης, περνώντας μέσα από τη διασταύρωση τη στιγμή που η μοτοσικλέτα πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

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Η σύγκρουση αποφεύγεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με τη μηχανή να περνά ξυστά από το όχημα και να αποφεύγεται μια πιθανή πλαγιομετωπική πρόσκρουση, η οποία θα μπορούσε να είχε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους.

Πηγή video Fb ομάδα: Το forum των 3B

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, με αρκετούς να επισημαίνουν την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στους δρόμους. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο πολλών χρηστών ότι «γίνεται πόλεμος στους δρόμους δυστυχώς», εκφράζοντας την ανησυχία τους για τα συχνά περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης.

Από τις εικόνες προκύπτει ότι και οι δύο οδηγοί φαίνεται να έχουν συμβάλει στη δημιουργία της εξαιρετικά επικίνδυνης κατάστασης. Ο αναβάτης της μοτοσικλέτας κινείται με υψηλή ταχύτητα στη λεωφόρο, ενώ το αυτοκίνητο φαίνεται να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, εισερχόμενο στη διασταύρωση χωρίς να έχει προτεραιότητα.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο πόσο εύκολα μια στιγμή απροσεξίας ή μια επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ιδιαίτερα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες με αυξημένες ταχύτητες όπως η Λεωφόρος Βουλιαγμένης.